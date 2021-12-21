İş Bankası müdürü duyurdu: Kur korumalı sistem ne zaman devreye girecek?

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, dün akşamdan bu sabaha kadar 1,75 milyar doların TL’ye çevrildiğini kaydetti. Aran ayrıca, yeni sistemin bu gece yapılacak çalışmayla yarın sabaha hazır olabileceğini belirtti.

Erdoğan dün dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıklamıştı. Bahsedilen finansal ürünün detayları bugün duyurulmuştu.

Dün 18 liranın üstüne kadar çıkarak tarihi zirvesine ulaşan dolar kuru, açıklama sonrası ise 12 liralara kadar inmişti.

Birçok ekonomiste göre bu ‘örtülü bir faiz artırımı.’

BloombergHT yayınına katılan Aran, özetle şunları söyledi:

* Sistem bu gece yapılacak çalışmayla yarın sabaha hazır olabilir.

* Bu dönemi elbirliğiyle yönetmeye çalıştık. Dilimiz döndüğünce yeni ekonomik modeli anlamaya çalıştık ve desteğimizi sunmaya çalıştık. Kısa vadede bu model için yapılacaklar üzerinde çaresiz kalıyoruz. Bu önemli bir açmazdı. Bildiğimiz tek enstrüman faiz olduğu için hep faizi konuştuk.

* Yeni bakan Nureddin Nebati, Dolmabahçe’de bizleri topladığında ‘Faizi unutuyorsunuz, faiz dışında ne yapabileceğimizi’ konuşalım mesajı verdi.

* Yatırım araçlarını çeşitlendirmek bizim görevimiz. Sürekli kamunun bir finansal ürün tasarlaması doğru değil. Sanırım faiz dışında bir imkan olduğunu göstermek için böyle bir enstrüman yaratıldı. Ama bankacılık için bizim görevimiz yaratıcı olarak yatırım araçlarını çeşitlendirmek.

* Dün akşamdan sabah 10’a kadar 1,75 milyar dolarlık döviz bozuldu. İhtiyaç sahiplerinin almasıyla kur 13’te dengelendi. Sağlıklı bir durum. Yıl sonuna kadar bu dengede gider ve kura bakmayız diye umut ediyorum.

* Son düşüş yabancı para sahiplerinin Merkez Bankası’ndan daha güçlü olduğunu gösterdi. Asıl önemli olan piyasanın ikna olması.

* En büyük kırılganlığımız enflasyon ve enflasyon beklentileri. Getiri eğrisini mutlaka lehimize dönüştürmemiz gerekiyor. 90 günlük süre kabul edilirse vatandaş tarafından geliştireceğimiz araçların sayısı ve çeşitliliği de artacak. Bu noktada bankacılığın enflasyonun ineceğine katkı sunacağına inanıyorum. Yüksek enflasyon ile faiz arasındaki uçurum enstrümanları sınırlıyordu.