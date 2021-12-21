Babacan’dan kur korumalı mevduat yorumu: Faiz lobisine çalışmanın açık hali

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TL’nin korunması adına açıklanan kur korumalı mevduatları ‘örtülü faiz artırımı‘ olarak yorumladı.

Babacan “Bu, kendi tabirleriyle faiz lobisine çalışmanın en açık halidir. Sayın Erdoğan’ın yaptıkları, bu ülkenin ekonomisini tam bir bataklığa sürüklüyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan dün dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıklamıştı. Bahsedilen finansal ürünün detayları bugün duyurulmuştu.

Dün 18 liranın üstüne kadar çıkarak tarihi zirvesine ulaşan dolar kuru, açıklama sonrası ise 12 liralara kadar inmişti.

Babacan bugün Polatlı Ticaret Odası’nın ekonomik istişare toplantısında kur korumalı mevduatları değerlendirdi.

DEVA Partisi liderinin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

“Doların düşmesi vatandaşlarımızı kuşkusuz sevindirdiyse de unutmayalım ki şu anda dolar kurunun düşmüş hali dahi, eylül başındaki seviyeye göre çok daha yüksek. Bir bakıma ölümü gösterip sıtmaya razı olmak gibi bir durumla karşı karşıya kaldık.

İkincisi, cumhurbaşkanının açıklamalarıyla eş zamanlı kamu bankalarının yoğun bir şekilde döviz sattığı konuşuluyor. Eğer bu doğruysa, ‘Cumhurbaşkanı bir konuştu, döviz düştü’ dedirtmek için kamu bankaları cayır cayır bu dönemde döviz satıyorsa bunu da çıkıp birinin açıklaması lazım.

Üçüncü konu, açıklanan yeni kararlar döviz kurunu kısa vadede bir nebze etkilese de ileriye doğru Hazine’nin ve Merkez Bankası’nın yükümlülüklerini olağanüstü artıracak. Açıklanan bu mevduat garantisi metodu, kamu yükünü artıracak, Hazine’nin borcunu artıracak. Vatandaşlarımızın kafası karıştı biliyorum. Çünkü ortada oldukça tehlikeli bir oyun var.

‘Paranın tamamı dövize endekslendi’

Biliyorsunuz, son haftalarda bankalardaki toplam mevduatın yüzde 60’tan fazlası döviz cinsi mevduatı olmuştu. Dün gece alınan kararla geriye kalan mevduatın, yani TL mevduatının da getirisinin dövizdeki artışa eşitlenmesinin yolu açılmış oldu. Bu, ülke ekonomisinin tam bir dolarizasyona götürülmesidir. Bu uygulama, nihayetinde para politikalarının etkisini sıfırlar. Zaten yüzde 35-40’a düşmüş Türk Lirası mevduatını da dövize endeksleyerek artık bankadaki paraların tamamının Türk Lirası değil, döviz veya dövize endeksli para birimlerine dönmesi demek.

‘Adını koymadan faiz artırmak’

Bunlar, eskinin istikrarsız, yoksul Türkiye’sinin politikası. 1970’lerde yollarda bol bol Hacı Muratlar vardı. Seksenlerde Doğanlar, Şahinler gezerdi yollarda. Ve sıraya girilirdi, bir sene önce parasını yatırırdın, bir sene sonra alırdın arabayı. Dün açıklanan kararlar işte Türkiye’yi Hacı Muratların, Şahinlerin, Doğanların dönemine geri götürmektir, başka bir şey değildir. Bunu da ambalajlayıp iyi bir şey gibi sunuyorlar. Aslında açıklananlar, bir bakıma Doğan görünümlü Şahin satıldığı dönemlere ülkeyi geri götürmek başka bir şey değildir. Açıklanan bu kararlar, örtülü bir faiz artırımıdır. Adını koymadan faizi artırmak… İşin özünü düzeltmiyorlar. Bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltmeye çalışıyorlar.

‘Gelir dağılımını bozan karar’

Merkez Bankası’nın aldığı faiz talimatla indirilmiş, Hazine’nin ödediği faiz tam 8 puan artırılmış, mevduata kur atışı garantisi vererek örtülü faiz artırımına gidilmiş ve ortaya çıkacak bütün kur riski Hazine’nin sırtına yıkılmıştır. Bu, kendi tabirleriyle faiz lobisine çalışmanın en açık halidir. Bu kararlar, gelir dağılımını bozan, eşitsizliği artıran kararlardır. Bundan faydalanacak olan, bankada mevduatı olan; geliri, serveti yüksek olan insanlardır. Bu kararların faturasını ise çalışanlarımız, çiftçilerimiz, esnafımız başta olmak üzere dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız öderken kararların getirisinden az sayıda yüksek gelir sahibi insan yararlanacaktır.

‘Yüksek enflasyon dönemine girildi’

Sayın Erdoğan’ın yaptıkları, bu ülkenin ekonomisini tam bir bataklığa sürüklüyor. Bu ülkede 34 yıl enflasyon iki, üç haneli oldu. Yani enflasyon dönemi, fiyatların da maaşların da şiştiği, ama işin özünde satın alma gücünün düştüğü bir dönemdir. Ülkenin sürekli yoksullaştığı bir dönemdir. İşte şu anda artık Türkiye, kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir. Bir ülkede dolar kuru sekiz yukarı, beş aşağıya zikzaklar çizer mi? Şu son bir ayda yaşadıklarımızın dünyada örneği yok. İstikrar diye bir şey bırakmadılar ülkede. Kendi paranız güçlüyse, ekonominiz güçlüyse bunlar olmaz.”