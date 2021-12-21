Kur korumalı hesap için ekonomistler ne dedi?

Ekonomistler, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve bugün bakanlığın ayrıntılarını açıkladığı sistem hakkında temkinli.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemenin ayrıntılarını duyurdu. Buna göre birikimlerini TL mevduatı olarak değerlendirenlerin kur oynaklığı karşısında mağdur olmaması için ‘kur korumalı TL vadeli mevduat’ ürünü devreye alındı.

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranını kıyaslayıp, yüksek olan oran üzerinden hesabı nemalandıracak. Yeni mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Diken, ekonomistlerin yeni düzenleme hakkındaki yorumlarını derledi.

Uğur Gürses: Bu haliyle kanunsuz

İktisatçı Uğur Gürses, düzenlemede kur farkını kimin ödeyeceğinin yazılmamasına dikkat çekti: ”Çünkü bu haliyle kanunsuz. Yani bütçe çerçevesinde Meclis’ten onayı alınmış değil.”

Farkı kimin ödeyeceği yazılmamış; çünkü bu hali ile kanunsuz. Yani bütçe çerçevesinde Meclis'ten onayı alınmış değil. https://t.co/RNZge7Dxoy — Uğur Gürses (@ugurses) December 21, 2021

Kamu finansmanı uzmanı Cangöz: Aceleyle alınmış bir karar

Kamu finansmanı uzmanı M. Coşkun Cangöz de yasal düzenlemenin olmamasına dikkat çekti: ”Ödemenin yapılması için ödenek gerekiyor. Bütçeye ödenek koyabilmek için de yasal düzenleme lazım. Her ikisi de yok. Aceleyle alınmış bir karara benziyor.”

Prof. Ulusoy: Türk Doları…

Düzenlemeyi ‘Türk Doları’ ifadesiyle yorumlayan ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ”Kur korumalı TL mevduat yaklaşımı yerine kur garantili dense, ABD enflasyon oranı da dahil edilirdi. Yollar, köprülerde olduğu gibi. En fazla sabit döviz getirisi alacağıma göre, neden dövizde kalmayayım diye soruyor halk” dedi.

Dünya yazarı Aktaş: Mevduatın yüzde 6,9’u yararlanabiliyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, açıklanan sistemin mevduatın yalnızca yüzde 6,9’unu kapsadığına dikkat çekti.