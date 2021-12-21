Bloomberg analizi: TL için kabusa dönen 2021, Erdoğan’ın en çok konuştuğu yıl oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını analiz eden ABD merkezli Bloomberg ajansı, Erdoğan’ın daha sık konuştuğu ancak sürenin kısaldığı tespiti yer aldı.

Buna göre Ağustos 2014’ten bu yana 1056 konuşma incelendi. Haberdeki analizde Erdoğan’ın Türk Lirası’nı hareketlendiren faiz oranı ve bölgesel denklemler konularıyla ilgili konuşmaların sayısının arttığı belirtildi.

Erdoğan’ın konuşma sayısı ve süresindeki değişim. (Grafik: Bloomberg)

Bloomberg’in manşetinde yer alan haberde “Yatırımcılar Erdoğan’ın konuşmalarını takibe devam edecek dendi.

‘Daha çok Türk Lirası dedi’

Erdoğan’ın bu yıl 19 Aralık’a rekor sayıda (217) konuşma yaptığı belirtilen analize göre, cumhurbaşkanı bu konuşmaların çoğunda iktisatçıların karşı çıktığı ekonomi planını gündeme getirdi. Analizde ”Bu konuşmalar sırasında Türk Lirası çok değer sert değer kaybetti” dendi. Erdoğan son üç ay içerinde faiz oranlarıyla ilgili konuşmalarını da sıklaştırmış.

Öte yandan aynı haberde, “Erdoğan’ın konuşmaları arttı. TV kanallarının hemen hemen hepsinin konuşmaları canlı vermesi ve bunları günde üç kere tekrar etmesi, vurgularını tekrar öne çıkarıyor. Bu durum Erdoğan’ın seçmeniyle daha çok konuşmasını sağlıyor,. Erdoğan bu sayede aynı anda yatırımcılara da sesini duyurabiliyor” yorumu yapıldı.

‘Yatırım, büyüme, üretim kelimeleri rekor kırdı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dilinden düşürmediği muhalefete son dönemde ekonomi politikaları çerçevesinde daha fazla yer verdiği görülüyor. Analizde özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sık sık Erdoğan’ın konuşmalarında gündeme geldiğine dikkat çekildi: “Seçimler 2023’te yapılsa da veriler Erdoğan’ın bir yandan tabanını da güçlendirmek istiyor.”

Analizde şu yoruma da yer verildi: ”Erdoğan’ın odaklandığı nokta giderek yeni ekonomik modeline kayıyor. 2018 yılından beri sıklıkla kullandığı yatırım, üretim, işgücü, büyüme kelimelerinin de son dönemde daha sık kullanıldığı görülüyor. Bu kelimeler bu yıl rekor kırdı.”