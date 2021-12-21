‘Dur ihtarına uymadığı’ gerekçesiyle 17 yaşındaki çocuğu öldüren polise 25 yıl hapis

Adana’da Ali El Hemdan’ın öldürülmesiyle ilgili davada sanık polis Fatih Karaca’ya ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezayı 25 yıla indirdi.

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Adana’da 28 Nisan 2020’de 17 yaşındaki Ali el Hemdan’ı öldüren polis memuru Fatih Karaca hakkında açılan davanın 7’nci duruşması Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanık polisin tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinde katıldığı duruşmada, sanık avukatları, Hemdan’ın babası Adnan el Hemdan’ın geçen aylarda vekalet verdiği avukatları ve Adana Barosu, İnsan Hakları Derneği (İHD), Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları ile Uluslararası Af Örgütü takip etti. Hemdan’ın ailesi duruşmada yer almadı.

Evrensel’den Volkan Pekal’ın aktardığına göre Adnan El Hemdan’ın avukatı, kamera görüntüsü çok açık ve net olduğunu belirterek, polis memurunun görevdeyken göstermesi gereken özen ve yükümlülüğü yerine getirmediğini, kamu görevini yerine getirirken eylemde bulunduğu için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Sanık avukatları ise olayda sıcak takip olduğunu iddia etti. PVSK’ya göre en ufak bir kimlik kontrolünde dahi kişi hakkında gözaltı yetkisi tanıdığından yola çıkan sanık avukatları, gözaltı şartlarının oluştuğu iddiasıyla silah kullanma yetkisinin de olduğunu, öldürmede kasıt olmadığını iddia etti. Avukatlar taksirle öldürmeden ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

‘Geleceği üzerindeki olumsuz etkileri’ gözetilmiş

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık polis memuru Fatih Karaca hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ‘geçmişteki hali ve olaydan sonraki davranışları ve verilen cezanın geleceği üstündeki olumsuz etkileri’ gerekçesiyle indirim yaparak 25 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme başkanı ceza indirimine şerh koydu. Karar bire karşı iki oyla alındı.

Kararla, ‘dur ihtarına uymadığı’ iddiasıyla polisin öldürme eylemini gerçekleştirdiği bir davada ilk kez bir polis memuru kasten öldürme suçundan ceza almış oldu.