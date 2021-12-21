Akaryakıt fiyatlarında düşüş beklentisi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını aşağı çekeceğini söyledi.

AA’nın aktardığına göre Aktaş’ın değerlendirmeleri şöyle: “Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz.”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açıkladığı ekonomik tedbirlerin, her sektörü olduğu gibi enerji sektörünü de doğrudan etkilediğini bildirdi. Dövizdeki düşüşün, enerji piyasasındaki fiyatlandırmalara da yansıyacağına işaret eden Dilek şunları dedi: “Dün atılan adımlarla akaryakıtta fiyatın düşmesi bekleniyor. Bu, enerji sektörünün reel piyasaya desteği olarak yorumlanmalı, biz öyle yorumluyoruz. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün yüzde 15’lere varacağını düşünüyorum. Adımlar piyasayı pozitif etkiledi.”

Erdoğan dün dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıklamıştı. Erdoğan şunları söylemişti: “Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.”

İktidar cephesi söz konusu hamleyle 2001 krizinden bu yana ilk kez yüzde 60’ları aşan döviz mevduatlarının çözülebileceğine inanıyor. Bazı ekonomist ve iktisatçılara göre ise sistem aslında ‘örtülü bir faiz artışı.‘

Dün 18 liranın üzerine çıkarak rekor kıran dolar kuru ise bugün öğle saatleri itibariyle 12’li seviyelerde hareket ediyor.