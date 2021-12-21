TL’deki oynaklık Japon al-satçıları heveslendirmiş

Japonya’nın risk iştahı yüksek olan günlük işlemcilerinin Türk Lirası’na olan ilgisi ciddi bir sınav veriyor. Rekor değişimler, en agresif gündelik yatırımcıların iştahını arttırdı. Ancak uzaklaşmaya devam edenler de var.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünkü konuşması sonrası dolar/TL tarihi rekorundan aşağıya hızlı bir şekilde düşmüştü. Erdoğan, konuşmasında kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirtmişti: “Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.”

“Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın ‘kur daha yüksek olacak’ diye mevduatını Türk Lirası’ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak” diye konuşan Erdoğan, yeni aracın dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacağını söylemişti.

Erdoğan’ın konuşması sonrasında dolar ve avro kurunda düşüş yaşandı. Dolar bugün 11,20 TL, avro da 12,40 TL’yi gördü.

TBB Başkanı Çakar: 1 milyar dolar bozduruldu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, cumhurbaşkanının açıklaması sonrası 1 milyar dolar bozdurulduğunu söylemiş, yeni finansal araçla ilgili değerlendirmesinde “Bu sisteme kamu ve özel bütün bankalar dahil olabilecek” demişti.

Yeni programın detayları bugün açıklanacak. Ancak oynaklık, risk iştahına sahip yatırımcıları bile korkutuyor.

Japon yatırımcılar

Bloomberg tarafından derlenen Tokyo borsası verilerine göre yatırımcılar cuma günü TL’de 18 bin 716 uzun pozisyon ile bu senenin en düşük seviyesine indi. Ancak TL’deki toparlanmanın ardından 5 bin 444 uzun pozisyon açıldı.

Tokyo’daki Gaitame.com sitesinin araştırma sorumlusu Takuya Kanda, “Liradaki hareketlerin oynaklığı göz önüne alındığında, Japon yatırımcılar TL’den uzaklaştı ve sadece kısa vadeli al-satçılar geride kaldı” dedi.

Kanda, ülkelerdeki Noel tatilleri öncesi varlıkların ‘şiddetlendirme’ eğiliminde olmasından dolayı agresif gündelik yatırımcıların bile TL’yi bir süre daha kullanmamayı tercih edeceği söyledi.

Kanda, “Kısa vadeli oyuncular genellikle hızlıca TL pozisyonlarına girerek bir gün içinde geri alıyorlar. Ancak bir gecede böyle bir hareketin meydana gelmesi piyasada kalma teşviklerini ortadan kaldırıyor. Liraya olan yöneliş bir süre daha azalacak” dedi.