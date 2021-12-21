AKP’de faiz beklentisi: 2 puan daha düşürülebilir

ALTAN SANCAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları, faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. AKP kulislerinde, faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, zamanlama konusunda fikir ayrılıkları bulunuyor.

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Erdoğan, döviz kurlarında rekor yükselişin ardından dün kabineyi toplamış, ardından kameraların karşısına geçerek döviz mevduatının çözülmesi ve yastık altındaki varlıkların ekonomiye girmesi için attıkları adımları açıklamıştı.

Açıklamaya göre, TL mevduatı bulunan yurttaşlara, dövizdeki yükseliş getirilerinden yüksekse aradaki fark Hazine tarafından ödenecek. Bu açıklamanın ardından döviz kurları ve altın fiyatlarında büyük düşüş yaşanmıştı.

Geçen ağustos ayında yüzde 19 politika faizi uygulayan Merkez Bankası (MB), eylül ayından itibaren her ay faiz indirimine gitmişti. Halihazırda politika faizi yüzde 14.

‘Bankalar günler öncesinden hazırdı’

Diken’e Erdoğan’ın açıkladığı yeni modele dair bilgi veren AKP’li kaynaklar, çalışmaların uzun süredir başladığını söyledi. Kaynaklar, döviz kurlarında yaşanan yükselişi ‘suni’ olarak değerlendirerek, Erdoğan’ın hamlesinin ‘Türkiye ekonomisinin savunmasız olmadığını gösterdiğini’ savundu.

Öte yandan, AKP’li kaynaklara göre dövizdeki düşüşe yol açan önemli etmenlerden biri de spekülasyonların önüne geçilmesi.

Ekonomide artan risklerin getirdiği “Serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden kopuş yaşanabilir” korkusunun, Erdoğan’ın açıklamalarıyla aşıldığını belirten AKP’li bir yetkili, şu yorumu yaptı: “Belki bunu teyit etmekte geç kaldık, ancak güçlü bir hazırlık süreci yaşandı. Bankalar, piyasa aktörleri ve tüm sektörlerle görüşmeler yapıldı. Fikirleri alındı, devletin garantör olarak arkalarında olduğu vurgulandı. Sonucunda da cumhurbaşkanımız serbest piyasaya ve kambiyo rejimine vurgu yaparak, tartışmaları sonlandırdı.”

Uygulanacak sisteme ilişkin de bilgi veren AKP’li yetkili, “Sistem çok basit, belli periyotlara göre belli farklar ödenecek. Üç, altı ve 12 aylık mevduatlara farklı oranlarda hazine garantileri verilecek. Zaten bankalar günler öncesinden bunun hazırlığını yaptılar” dedi.

‘İndirim bekliyorum’

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun “Faiz indirimi için dar bir alan kaldı” sözünü de hatırlatan AKP’li yetkili, “Faiz indirimi için de alan açılmış oldu. Ben yeni yılda 2 puanlık bir indirim bekliyorum. Bu kararlılığımızı ortaya koyacak” değerlendirmesinde bulundu.

Döviz kurlarında yaşanan hızlı geri çekilmeyle dövize yüksek kurdan yatırım yapan çok sayıda yurttaşın zor durumda kaldığı iddialarını değerlendiren AKP’li isim, yurttaşları Merkez Bankası’nın bu konudaki uyarılarını dikkate almadıkları gerekçesiyle eleştirdi.

İş dünyasından AKP’li bir milletvekili de benzer değerlendirmeler yaparken, faiz indirimi beklentisini yeni yılın ikinci çeyreğine bıraktı. İşadamı milletvekiline göre, mevcut sistemin oturmasını bekleyecek olan Merkez Bankası, nisan ayında güçlü bir faiz indirimine gidebilir.