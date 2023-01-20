Akşam Postası / 20 Ocak 2023

Meral Akşener’den ‘samimiyet’ videosu: Bu dili sandıkta değiştireceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hakaret içerikli sözlerini hatırlattığı bir video paylaştı.

Kaftancıoğlu dış basında: Kazanacağımıza inanmak ‘iyimserlik’ değil, veriler var

Muhalafetin seçimi kazanacağına inandığını söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu beklentinin ‘iyimserlik’ olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, seçim kanunu tartışmasına ‘noktayı koydu’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim kanunu tartışmalarıyla ilgili “Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün öncesinden bu işinin ilanını yapar” dedi.

AKP’li Bülent Turan: Seçim 9-10 Mart’ta ilan edilebilir

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasının en kuvvetli ihtimal olduğunu, 9-10 Mart gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararı alabileceğini söyledi.

MHP’li Semih Yalçın, AKP’li Bülent Arınç’ı ‘sabotajcı’ ilan etti: Azılı kripto

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın MHP’ye yönelik eleştirlerine sert sözlerle yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, Anadolu turuna çıkıyor: İlk durak Kastamonu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu turuna çıkıyor.

Kübra Par’dan Oda TV’ye ‘Mansurculuk’ çıkışı

Ciner Grubu’nun, adı cumhurbaşkanlığı adaylığıyla anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı desteklediğine dair haberler yayımlayan Oda TV’ye çıkışan Habertürk yazarı Kübra Par, iddialara bugünkü yazısında yanıt verdi.

AKP’nin kampanya koordinatörü, ‘Yeter’i anlattı

AKP’nin seçim kampanyasının koordinatörü Prof. Ertan Aydın, 21 yıllık iktidarın propagandasının nasıl olacağına dair ”Türkiye, enerjisini krize, kaosa değil, pozitif alanlara yöneltmeli” dedi.

Haluk Levent ‘adaylık’ iddiasına açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldı

Ahbap Platformu’nun kurucusu müzisyen Haluk Levent, hakkında ortaya atılan ‘adaylık’ iddialarının doğru olmadığını, siyasi parti yetkililerinden ‘Uyuşmayalım’ projesiyle ilgili teklif aldığını söyledi.

Eski sevgilisini öldüren Seçil Çiftçi’nin ifadesi: Kapıma dayanıyordu

Eski sevgilisi Semih Sevim’i öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi’nin ifadesinde, Sevim’in birkaç kez kapısına dayandığını bu nedenle mahkemelik olduklarını ve hakkında uzaklaştırma kararı alındığını söyledi.

Nesin Vakfı’na bağışlanan 2 milyon liraya el kondu

Çatalca Kaymakamlığı, yazar Aziz Nesin’in kurduğu ve İsmailağa cemaatinin hedef aldığı Nesin Vakfı’nın banka hesabındaki yaklaşık 2 milyon liraya el koyarak Hazine’ye devretti.