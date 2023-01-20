Kamu çalışanlarına ‘Erdoğan’ın mitingine katılın’ talimatı: ‘Baskı var, tedirginiz’

AYŞEGÜL KASAP

Bursa Valiliği, kamu çalışanlarına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapacağı toplu açılış törenine katılma talimatı verdi.

İldeki kamu çalışanları törene katılmak istemese de bu baskı ortamında ‘tedirgin’ olduklarını söyledi: “Bu talimattan sonra katılmama şansımız kalmıyor. Ayrıca katılmadığınız an bir anlamda fişleniyorsunuz.”

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Geçen hafta da Erdoğan’ın Muğla’da katıldığı program mitinge dönüştürülmüştü. Kanuna göre partilere karşı mesafeli olması gereken Muğla Valiliği, bu programla ilgili bir video paylaşmış ve “Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek” notunu düşmüştü.

Bursa Valiliği’yse 21 Ocak Cumartesi Gökdere Meydanı’nda Erdoğan’ın katılacağı toplu açılış töreni için kamu çalışanlarına talimat gönderdi.

AKP iktidar, seçim dönemine ‘denk getirdiği’ toplu açılış törenlerini ‘mitinge’ dönüştürüyor.

Devlet memurlarının ‘herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunması’ ise kanunen yasak. Valiliğin talimatıyla da memurlara “Bu yasağı çiğneyin” denmiş oluyor.

Konuştuğumuz devlet memurları kendini ‘kanunla parti arasında sıkışmış’ hissediyor: “Katılırsam kanunu çiğnemiş olacağım katılmazsam bunun diğer türlü yaptırımları olabiliyor. Kimler gitmiş kimler gitmemiş bir bir işaretleniyor. Daha sonra adınızı ‘muhalif’e çıkıyor. Mobinglere muhatap kalabiliyorsunuz.”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı Özkan Rona şunları söyledi: “Bir yandan devlet memurlarının aktif siyaset yapması yasaklanırken, bir yandan da siyasi mitinglerde dolgu malzemesi olarak kullanmaya kalkmak devlet memurları için onur kırıcıdır ve bu yaklaşımı kınıyoruz.

Bursa’daki kamu çalışanları da şehirde yaşayan her yurttaş gibi miting duyurularından haberdardır. Bu koşullarda mitinge katılıp katılmamaya karar verebilecek iradesine de baskı yapılmamalıdır. Ancak Bursa Valiliği’nin bu talimatı kamu çalışanlarına açık bir baskıdır. Kamu çalışanlarını bu baskıya karşı özgür iradeleriyle davranmaya çağırıyoruz. Devlet memurlarını kapıkulu olarak gören, fermanlarla özgür iradelerini baskı altına alan Bursa Valiliği’ni sorumlu davranmaya davet ediyoruz.”