Eski sevgilisini öldüren Seçil Çiftçi’nin ifadesi: Kapıma dayanıyordu

Eski sevgilisi Semih Sevim’i öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi’nin ifadesinde, Sevim’in birkaç kez kapısına dayandığını bu nedenle mahkemelik olduklarını ve hakkında uzaklaştırma kararı alındığını söyledi.

Çiftçi, ayrıldıktan sonra kendisini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü söylediği eski erkek arkadaşı Semih Sevim’i öldürüp babasının yardımıyla ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Habertürk’ün aktardığına göre tutuklanarak cezaevine gönderilen Çiftçi ifadesinde, Sevim’in ayrıldıktan sonra kendisini rahatsız etmeye başladığını öne sürdü. Çiftçi, bu nedenle mahkemelik olduklarını ve Sevim hakkında uzaklaştırma kararı alındığını söyledi:

“Daha önce kapıma dayandığı zamanlar oldu. Semih, ilk geldiğinde elinde çiçek vardı. İçeri girmek istedi. Kabul etmedim. Korktum. Beni rahatsız etmemesini söyledim. O anları da cep telefonuyla çektim. Kendisine git yoksa polisi arayacağım dedim. Gitti. Daha önce ondan şikayetçi olmuştum. Hatta bir keresinde uzaklaştırma kararı alınmıştı.”

Sevim’le olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden tartıştığını ve Sevim’in kendisiyle görüşme istediğini kabul ettiğini söyleyen Çiftçi, olay günü Sevim’in kendisini tehdit ettiğini ve bıçak çektiğini iddia etti: “Tekmeyle üzerimden attım. Elime geçen bir sopayla kafasına vurdum.”

Çiftçi, çok pişman olduğunu ifade etti.