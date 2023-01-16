Şarkıcı Seçil Çiftçi, eski sevgilisini öldürüp ormana gömdüğünü itiraf etti

Şarkıcı Seçil Çiftçi eski erkek arkadaşı Semih Sevim’yi öldürüp ormana gömdüğünü itiraf etti. Çiftçi, ayrıldıktan sonra Sevim’in kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü.

Seçil Çiftçi

Show Haber‘in aktardığına göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Sancaktepe’de ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Yapılan ilk incelemenin ardından cesedin Tokat’ta kayıp olarak aranan Semih Sevim’e ait olduğu belirlendi.

Sevim’in İstanbul’da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi.

Sevim’in eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi’nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen ekipler, Çiftçi’yi gözaltına aldı.

Çiftçi, Sevim ile ayrıldıklarını ancak Sevim’in kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini ve bu nedenle tartıştıklarını söyledi. Sevim’i arada çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti.

Çiftçi ve baba C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.