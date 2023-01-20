AKP’nin kampanya koordinatörü, ‘Yeter’i anlattı

AKP’nin seçim kampanyasının koordinatörü Prof. Ertan Aydın, 21 yıllık iktidarın propagandasının nasıl olacağına dair ”Türkiye, enerjisini krize, kaosa değil, pozitif alanlara yöneltmeli” dedi.

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Uzun süre muhalefetten gelen erken seçim çağrılarına kapıları kapatan AKP, seçimleri mayısa almak için kolları sıvadı. Diğer yandan AKP, seçimlere yönelik her gün farklı bir paketi devreye sokuyor.

AKP’nin 14 Mayıs’ta yapılmasını istediği seçimler için kampanya boyunca kullanacağı sloganlardan birisiyse ”Yeter, söz milletindir!” oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da seçim tarihini açıkladığı konuşmasında, Erdoğan, “Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha, aynı gün (14 Mayıs), altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere ‘Yeter’ diyecektir” diye konuşmuştu.

Sloganın yaratıcısıysa 14 Mayıs 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti’nin lideri Adnan Menderes. Ancak Menderes öncülüğündeki Demokrat Parti, 21 yıldır iktidarda olan AKP’nin aksine bu sloganı muhalefetteyken kullanıyordu.

Erdoğan eleştirilere katılmadı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu slogana karşı yapılan eleştirilere katılmadığını yazdı. Selvi’ye göre Erdoğan eleştirilere yönelik “Ne yani, bu slogan 27 yıllık tek parti zulmüne karşı çıkarılmamış mı” dedi.

Diğer yandan Selvi yazısında AKP’nin seçim kampanyasının başındaki Prof. Dr. Ertan Aydın’ın görüşlerine de yer verdi. Selvi’ye göre Aydın şunları söyledi: “‘Türkiye Yüzyılı’ temasını taşıyan kampanyamızla Türkiye’yi küresel kaostan çıkarıp Türkiye eksenine yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye, enerjisini krize, kaosa değil, pozitif alanlara yöneltmeli. 14 Mayıs 1950’de CHP’nin tek parti vesayetini yeter söz milletindir diyerek ortadan kaldıran halk, bu sefer ‘Türkiye Yüzyılı’nın önünü kesmeye çalışan küresel vesayet taşeronlarına karşı aynı duruşu sergileyecek.”