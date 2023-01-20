CANAN COŞKUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 6 Aralık 2021’de Yapı&Yapı şirketine 208 milyon avroya sattığı Etiler Polis Okulu arazisinde inşaat yeniden başladı. Atatürk Havalimanı’na yapılması planlanan millet bahçesi projesini üstlenen Yapı&Yapı şirketinin yürüttüğü otel ve rezidans inşaatının ruhsatı geçen ağustosta İBB tarafından iptal edilmişti. İnşaata bu defa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın izin verdiği öğrenildi.

İstanbul’un en değerli arazilerinden biri olan ve 17-25 Aralık soruşturmasına konu olan Etiler Polis Okulu arazisinde inşaat ruhsatının iptal edilmesi sebebiyle inşaat bir süredir durmuştu, ama çalışmalar geçen hafta yeniden başladı.

Görüntülerde devasa çukurun içine hafriyat kamyonları ve iş makinelerinin giriş-çıkışını kolaylaştırmak amacıyla asfalt yol yapıldığı göze çarpıyor.

Ruhsat tabelası yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından araziyle ilgili 31 Ağustos 2022’de yeni bir imar planı hazırlanmıştı. Bu plan doğrultusunda başlayan inşaat için gerekli ruhsatın da bakanlık tarafından verildiği İBB’den edinilen bilgiler arasında yer alıyor, ama inşaatın çevresinde bu bilgilerin yer aldığı inşaat ve şantiye ruhsat tabelası bulunmuyor.

Ne olmuştu?

Etiler’deki polis okulu arazisinin İBB tarafından satıldığını kamuoyuna Diken duyurmuştu. Halen Atatürk Havalimanı’na yapılması planlanan ‘millet bahçesi’ projesini de üstlenen Yapı&Yapı şirketi, tapu kaydına göre arazinin bedelini Vakıflar Bankası’ndan kullandığı krediyle ödemişti.

Polis okulu arazisi, 2018’de İBB yönetimi henüz AKP’li Kadir Topbaş’tayken 2 milyar 660 milyon TL karşılığında İBB’nin iştiraki KİPTAŞ’a verilmişti. KİPTAŞ da projenin yükleniciliği için bir ihale düzenlemiş, ihaleyi Yapı&Yapı ile ASTAŞ şirketleri kazanmıştı.

Söz konusu satışı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aralarında bulunduğu CHP’liler İBB’nin önünde protesto etmiş, arazinin ‘kent parkı’ olmasını talep ettiklerini söylemişlerdi.

İnşaat yeniden başlamıştı

İBB yönetimi İmamoğlu’na geçtikten sonra arazinin kent parkı olmasına yönelik herhangi bir adım atılmamıştı. Halk TV’de 20 Aralık 2021’de yayınlanan habere göre, İBB 2 milyar 80 milyon TL karşılığında hisselerini devrederek projeden çekilmişti.

Polis okulu arazisine inşa edilen yapının imar planları 20 Eylül 2019’da iptal edilmiş, Danıştay da İBB’nin hisse devrinden altı ay önce yani 28 Haziran 2021’de bu kararı kesinleştirmişti.

Akat Mahallesi’nin ortasındaki devasa kazı alanı öylece dururken Mayıs 2022’de arazide yeniden inşaat çalışmaları başladı.

Diken’in haberinin yayımlanmasının ardından İBB’den bir hafta boyunca ses çıkmamıştı.

Gazeteci Çiğdem Toker, 6 Haziran’daki yazısında söz konusu satışı hatırlatıp İBB’nin bunu izah etmesi gerektiğini belirtince beklenen açıklama Toker’e gelmişti.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un Toker’i arayarak ilettiği, satış süreci anlatan yazılı açıklamada ne tapu kaydındaki satış bedelinden ne de satış tarihinden bahsedilmişti.

İBB, ‘ticari sır’ diye protokolü paylaşmamıştı

Bunun üzerine Diken’in ulaştığı KİPTAŞ yetkilisi, İBB’nin projedeki payını 8 Kasım 2021’de protokolle devrettiğini, tapunun devredilmesi için protokolde yazan bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtmişti. KİPTAŞ yetkilisi, söz konusu devir işlemi yapılırken araziye inşa edilen yapıların kat irtifakının yapıldığını, imar planlarının Danıştay kararıyla iptal edildiğini söylemişti.

Söz konusu hisse devriyle ilgili satış protokolüyse ‘ticari sır’ olduğu gerekçesiyle paylaşılmamıştı.

Haberin yayımlanmasından sonra Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Beşiktaş Belediyesi’ne ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne yazı yazarak ‘ruhsatsız kaçak inşaatın ivedilikle durdurulması için gerekli işlemlerin yapılmasını’ talep etmişti, ancak inşaatın durdurulması için hiçbir şey yapılmamıştı. İBB, 15 Ağustos 2022’de harekete geçmiş, inşaatın ruhsatını iptal edilmiş ve inşaat mühürlenmişti.

84 gün sonra: İBB, sattığı polis okulu arazisindeki inşaatın ruhsatını iptal etti