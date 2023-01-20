Bahçeli, ‘huzur ve güvenliğin’ formülünü verdi: ‘Cumhur ittifakı’na oy verin

MHP Genel Başkanı, seçime 114 gün kaldığını belirterek, ‘cumhur ittifakı’na verilecek her oyun huzura ve güvenliğe davet olduğunu savundu.

Devlet Bahçeli.

Seçimlerin ne zaman olacağı tartışılırken, Erdoğan 14 Mayıs’a işaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da seçimlerin 14 Mayıs’ta olacağını belirterek, ‘güzel bir başlangıç için’ halka sandığa gitme çağrısında bulundu.

MHP lideri Bahçeli de Twitter hesabındaki paylaşımda “Türkiye’miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir. 14 Mayıs 2023’ü temel aldığımızda seçimlere 114 gün kalmıştır” dedi.

‘Adım Adım 2023; 14 Mayıs’a Doğru’ temasıyla yurdun her köşesinde açık hava toplantıları düzenleyeceklerini belirten Bahçeli, devamında şunları kaydetti: “Cumhur İttifakı’na verilen her oy Türk ve Türkiye Yüzyılına destek, zalimlere tepki, teröristlere ceza, huzura davet, bereket ve güvenliğe çağrıdır. Nihayetinde ve nitekim 2023 seçimlerinde kullanacağımız ana sloganla sesleniyorum: ‘AZİZ MİLLETİM SIRA SENDE.’“