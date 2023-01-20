Kaftancıoğlu dış basında: Kazanacağımıza inanmak ‘iyimserlik’ değil, veriler var

Muhalafetin seçimi kazanacağına inandığını söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu beklentinin ‘iyimserlik’ olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.

Canan Kafatancıoğlu. (AA)

Kaftancıoğlu, yabancı basın mensuplarına yönelik İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuştu. Reuters’ın haberine göre Kaftancıoğlu, muhalefetin kazanacağına dair beklentinin ‘iyimser’ beklenti olarak yorumlanmasını şöyle yanıtladı:

“İyimser bir tablo yok, gerçekçi bir tablo var. Bu gerçekçi tablo, iyimser olmamızı sağlayacak kadar objektif deliller ve veriler var elimizde.”

Kaftancıoğlu 31 Mart 2019 seçimlerinde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için başlangıçta benzer sorgulamaların olduğunu ancak sonuçta yürütülen stratejiyle başarılı olunduğunu hatırlatarak, 2023 seçimlerinde de kazanmaya yönelik uyguladıkları bir strateji olduğunu söyledi.

Seçim stratejilerini ileride sonuçlardan sonra açıklayabileceklerini söyleyen Kaftancıoğlu, “Bu seçimleri demokrasiden yana olanlar kazanacak. İzin verin bunun stratejisi bu stratejiyi yapanlarda kalsın” diye konuştu.

Kaftancıoğlu, muhalefetin seçimi kazanacağına inandığını belirtse de bunun için seçime kadar üzerine düşeni eksiksiz yapması gerektiğini belirterek, şunları dedi: “Yani ‘Ayaklarımızı uzatalım, iktidar hülyaları kurmaya başlayalım’ dediğimiz gün sadece biz kaybetmeyiz Türkiye kaybeder. Hiç birimizin buna hakkı yok.”