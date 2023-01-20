Haluk Levent ‘adaylık’ iddiasına açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldı

Ahbap Platformu’nun kurucusu müzisyen Haluk Levent, hakkında ortaya atılan ‘adaylık’ iddialarının doğru olmadığını, siyasi parti yetkililerinden ‘Uyuşmayalım’ projesiyle ilgili teklif aldığını söyledi.

Fotoğraf: AA

YouTube yayıncısı Adem Metan dün Twitter hesabı üzerinden “Net kulis bilgisi” diyerek “Millet ittifakının en güçlü iki partisi, sosyal sorumluluk projeleri ve hayata geçirdiği kuruluş ile çok fazla adından söz ettiren bir sanatçıyla seçim süreci ile ilgili görüşmek istiyorlar. Görüşme talepleri sanatçı tarafından reddediliyor” iddiasını paylaştı.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı Metan’ın isim vermediği sanatçının Haluk Levent olabileceğini söyledi.

‘Haluk Levent aday mı oluyor’ sorusu akılları karıştırırken, Haluk Levent bugün iddialara açıklık getirdi.

Siyasi parti yetkilileriyle görüştüğünü bir teklif aldığını ancak bunun milletvekilliği teklifi olmadığını belirten Haluk Levent, şöyle dedi:

“Hakkımda ‘aday olacak’ gibi haberler çıkmaya başladı. UYUŞMAYALIM projesinden dolayı birçok siyasi parti yetkilileri ile görüşmüştük. ‘Birlikte çalışalım’ gibi teklifler de geldi. Bunun milletvekilliği teklifi gibi anlaşılması doğal. Sağ olsunlar. Yani adaylık filan yok canlarım”