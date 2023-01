MHP’li Semih Yalçın, AKP’li Bülent Arınç’ı ‘sabotajcı’ ilan etti: Azılı kripto

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın MHP’ye yönelik eleştirlerine sert sözlerle yanıt verdi.

Semih Yalçın ve Bülent Arınç. (YouTube-AA)

Bülent Arınç, Habertürk’teki programda MHP’yi şöyle eleştirmişti: “AK Parti MHP’lileşmemeli dedim. Bunun aksini MHP için de söyledim; sen de AK Partileşme. Türkiye’nin milliyetçi partiye de ihtiyacı var. Milliyetçi olabilirsiniz ama Türkçü olmayacaksınız, çünkü karşı taraftakilere siz Kürtçüsünüz diyoruz. Bunları söylemek zorundayım. Biz aynileşmemeliyiz.”

Suç örgütü liderleri ve bazı suçlularla siyasilerin yan yana fotoğraflarını da hatırlatan Arınç, şunları söylemişti: “Bizim dava arkadaşlığımızı, başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin suç örgütü liderileri Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz’la olan fotoğrafları gündem olmuştu.

MHP’den sert çıkış

Arınç’ın bu sözlerine MHP’den sert eleştiriler gedli.

Twitter adresinden art arda mesajlar paylaşan MHP’li Semih Yalçın, Arınç’ı ‘cumhur ittifakını sabote etmekle’ suçladı. Arınç’ın bugünkü AKP politikalarıyla ters düştüğünü savunan Yalçın, şu mesajları paylaştı:

*Türk siyasi hayatında bazı binbir surat tipler vardır. İlk akla gelen isim ise Bülent Arınç’tır. Bülent Arınç her renkli her şeydir, herkesle fotoğraf çektirecek, her dalda oynayacak tıynettedir. Pişkinlik, şımarıklık, nobranlık, kibir ve yüzsüzlükte seviye atlamış bir âdemdir.

*Genelkurmay Başkanlığı’nın kozmik odasına FETÖ’yü sokmakla maruf, Arınç henüz FETÖ ile yaptığı işbirliğinin hesabını bile vermedi. Bu konuda derin bir yarası var ki FETÖ ile mücadelede tavizsiz duran, kendisini sık sık silkeleyen MHP’den gocunduğunu her vesileyle belli ediyor.

‘Bozgunculuk yapıyor’

*Arınç, öylesine muhteris ve egoist ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir yandan destek veriyor gibi görünürken, diğer yandan cumhur ittifakının tutarlı ortağı MHP’ye saldırarak bozgunculuk yapıyor. Tam bir FETÖ’cü taktiği…

*Biz Bülent Arınç’ı iyi tanırız. O, kindar ve içinden pazarlıklı siyasetçi tipine çarpıcı bir örnek. Üstelik politika sahnesinde milli görünüp gayrimilli unsurlara hizmet veren kripto Türklük düşmanlarının en azılılarından…

*Bülent Arınç’ın fevkalade tehlikeli açıklamaları, cumhur ittifakının ortağı Ak Partinin bugünkü politikalarına ters düşmektedir. Bu haliyle Arınç cumhur ittifakını sabote etmektedir.

*Bülent Arınç’ın kendi ayağına kurşun sıkan malum sözleri, birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan mahfilleri sevindirmiştir.

*Bülent Arınç içinde yer aldığı camianın selameti için elini eteğini ve çatal dilini politikadan çekmelidir.

Sinan Ateş açıklamaları

Bülent Arınç, dün çıkan röportajında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ‘çok şeyler bilse de’, başkalarının hedefi olmak istemediği için bunları anlatmayacağını söylemişti: “Yapabileceğim tek şey onun hakkında bir Fatiha okumaktı, Yasin okumaktı. Bunu da yaptım. Bunun dışında bir yorum yapmayı çok şeyler bilsem de doğru bulmam. Çünkü birilerinin hedefi olmak istemem.”