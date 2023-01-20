Nesin Vakfı’na bağışlanan 2 milyon liraya el kondu

Çatalca Kaymakamlığı, yazar Aziz Nesin’in kurduğu ve İsmailağa cemaatinin hedef aldığı Nesin Vakfı’nın banka hesabındaki yaklaşık 2 milyon liraya el koyarak Hazine’ye devretti.

Fotoğraf: Nesin Vakfı

Çatalca Kaymakamlığı’nın 12 Nisan tarihli kararıyla, izinsiz yardım toplandığı iddiasıyla ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunun 7’nci maddesine muhalefet edildiği gerekçesiyle Nesin Vakfı’nın Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndaki hesapları dondurulmuştu.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre kaymakamlık, 27 Aralık’ta vakfın banka hesaplarında bulunan 1 milyon 970 bin lirayı Hazine’ye aktardı.

Kaymakamlık bu işlemin ardından hesaplar üstündeki blokeyi kaldırmaya karar verdi.

Karara tepki gösteren Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu şunları kaydetti: ”Bu hesaplar aynı zamanda vakfın kira gelirlerinin, telif gelirlerinin de yattığı banka hesapları. Bu hesaplarda biriken para, bağışlar ve gelirlerimiz ve hesap bloke edildiği için kullanılamadı. Hiçbir şekilde dokunmadık o paralara.”