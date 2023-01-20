Altılı masaya seslenmişti: Tanju Özcan’dan ‘bağımsız adaylık’ sinyali

BİLAL ÇELİK

CHP’den bir yıllığına ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan benzeri’ bir aday çıkarılması durumunda 100 bin imza toplayıp ‘bağımsız cumhurbaşkanı adayı’ olabileceğininin sinyalini verdi: “O durumda milleti adaysız bırakmayız.”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. (Twitter)

Tanju Özcan, aday gösterilmesi için altılı masaya seslenmişti: “Özellikle sayın (CHP Genel Başkanı Kemal) Kılıçdaroğlu’nun tarif ettiği aday tiplemesi tamamen bana uymaktadır. Adayı uzakta aramayın. Erdoğan ve benzeri çakma adayları gündeminize dahi almayın.”

Ancak altılı masanın Özcan’ı aday göstermesi çok düşük bir ihtimal. Aday gösterilmezse ne yapacağı merak konusu olan Özcan’ın bir şartı var: ‘Erdoğan çakması birinin’ aday gösterilmemesi.

Bu durumunda ‘milleti adaysız’ bırakmayacağını söyleyen Özcan, Diken’in sorularını şöyle yanıtladı;

Altılı masa sizi aday göstermezse, siz 100 bin imza toplayıp aday olacak mısınız?

Altılı masa illa beni aday göstersin demiyorum. Altılı masa seçimi kazanabilecek, insanları heyecanla sandığa götürebilecek birini gösterirse biz niye çıkalım. Altılı masa kararını verdikten sonra biz de oturur düşünür, memleketin hayrına ne yapmamız gerekiyorsa onu yaparız.

Altılı masa sizi aday göstermezse, belediye başkanlığına devam edeceksiniz; cumhurbaşkanı adayı olmayacaksınız, öyle mi?

Öyle bir şey de söylemedim… İnşallah (aday) olmam gerekmez…

‘Milletimizi adaysız bırakmayız’

Sizin belirlediğiniz profilde bir aday gösterilmezse…

Altılı masaya kendimi seçenek olarak sundum, kazanabileceğimi söyledim. Benden daha iyi yapacak olanlar da vardır. Ben başvuruyorum.

Daha önce de söyledim; Ekmeleddin İhsanoğlu gibi Erdoğan’ın çakması birini çıkartmaya kalkarsa altılı masa çok büyük hata yapar; o durumda da biz de milleti adaysız bırakmayız.

Bu durumda kendinizi öne atıp, aday olur musunuz?

Gerekirse yaparım. İnşallah gerekmez.

‘Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş adaylığı’

Muhtemel adaylar arasında çizdiğiniz çerçeveye uyan biri var mı?

Muhtemel adaylar kim, onları da bilmiyorum.

Şu an kamuoyunda en çok konuşulan isimler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) Ekrem İmamoğlu ve (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı) Mansur Yavaş…

Ekrem bey de Mansur bey de altılı masanın adayı olabilirler, çok rahatlıkla kazanabilirler. Ben de desteklerim.

Kemal Kılıçdaroğlu olursa…

Sayın Kılıçdaroğlu da kazanabilir. Kazanamaz gibi bir iddiam yok. Ama Ekrem beyin ve Mansur beyin, çıkıp benim talep ettiğim gibi “Ey ‘altılı masa’ beni de konuşun, tartışın. Aday olmak istiyorum” diye cesur bir açıklama yapacaklarını zannetmiyorum. Yoksa aday gösterilirlerse mutlu olurum. Onlar için de gece gündüz çalışırım.