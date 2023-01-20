Boğaziçi, bu defa Cem Ersoy’u ‘dekanla uyumsuzluk’ gerekçesiyle görevden aldı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Cem Ersoy, ‘dekanla uyumlu çalışmama’ gerekçesiyle görevden alındı.

Cem Ersoy. (Twitter)

Boğaziçi Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, önce Melih Bulu’yu daha sonra da Naci İnci’yi ‘kayyım rektör’ olarak atamasından bu yana seçimle göreve gelen çok sayıda bölüm başkanını ve öğretim görevlisini haklarında açılan disiplin soruşturmalarını gerekçe göstererek görevden almıştı.

Çoğu bölümün başkanı halen vekaleten görev yapıyor.

Görevden alınan yeni isim Prof. Dr. Cem Ersoy oldu. Karar, Mühendislik Fakültesi dekanlığını vekaleten yürüten Rektör yardımcısı ve Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez tarafından verildi.

Karar, disiplin soruşturması ve ‘dekanla uyumlu çalışmama’ gerekçesine dayandırıldı. Aralık 2022’de Bilim Akademisi asli üyesi olarak seçilen Prof. Dr. Ersoy, 2 Ocak 2022’den bu yana görevdeydi.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ndeki öğretim üyeleri bu karara karşı açıklama yapmaya hazırlanıyor.