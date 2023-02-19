Akşam Postası / 19 Şubat 2023

Depremde can kaybı 40 bin 689’a çıktı

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 689’a çıktığını duyurdu.

MHP’liler Anayasa’yı hatırlatmış: Seçim ertelenemez

Habertürk’e konuşan MHP’li yetkiler, Anayasa’nın 78’inci maddesinin çok net anlaşılır olduğunu ve seçimin ertelenmesinin söz konusu olmadığı görüşünde.

Uzaktan eğitim karmaşası: YÖK’ün mantığını anlayabilen yok

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), üniversitelerin ‘bir ihtimal’ nisanda hibrit sisteme geçebileceği yönündeki açıklaması akademisyenlerce anlamsız bulundu.

Antakya’da sinagog enkazından çıkarılıp İsrail’e götürülmüştü: Ester parşömenleri iade edildi

Antakya Sinagogu’nun enkazından kurtarıldıktan sonra İsrail’e götürülen tarihi ‘Ester Kitabı’ parşömenleri, Türkiye’ye iade edildi.

Washington Post yazarı: Türkiye’deki seçimlerin ertelenmesi önlenmeli

Türkiye çifte depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bir taraftan da seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağı merak konusu.