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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 19 Şubat 2023

Depremde can kaybı 40 bin 689’a çıktı

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 689’a çıktığını duyurdu.

‘Müteahhit avı’: Tutuklu sayısı 131’e çıktı, henüz tek bir yetkili hakkında işlem yok

Naci Görür ‘sandığı’ işaret etti: Partizanlığı bırak, bu sefer gereğini yap

TOKİ’leri ‘doğru teknik’ diye öven bakana soruldu: Hani kaderdi?

Hasarlı binalardan eşyalar rapora göre alınabilecek

AFAD’dan artçı deprem uyarısı: 6 ve üzerine çıkabilir

Depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ gerekçesiyle 24 tutuklama

Meclis çalışmaları 28 Şubat’a kadar ertelendi

A Haber çadırı öve öve bitiremedi: Şimdi antreden salona geçiyoruz…

Bilişim uzmanı: GSM operatörleri, enkaz altından gelen sinyalleri raporlamadı

MHP’liler Anayasa’yı hatırlatmış: Seçim ertelenemez

Habertürk’e konuşan MHP’li yetkiler, Anayasa’nın 78’inci maddesinin çok net anlaşılır olduğunu ve seçimin ertelenmesinin söz konusu olmadığı görüşünde.


Uzaktan eğitim karmaşası: YÖK’ün mantığını anlayabilen yok

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), üniversitelerin ‘bir ihtimal’ nisanda hibrit sisteme geçebileceği yönündeki açıklaması akademisyenlerce anlamsız bulundu.

İmamoğlu’ndan uzaktan eğitim çağrısı: Bu yanlıştan acilen dönün

Uzaktan eğitim bilmecesi: YÖK detayları açıkladı ama kafalar yine karıştı

Antakya’da sinagog enkazından çıkarılıp İsrail’e götürülmüştü: Ester parşömenleri iade edildi

Antakya Sinagogu’nun enkazından kurtarıldıktan sonra İsrail’e götürülen tarihi ‘Ester Kitabı’ parşömenleri, Türkiye’ye iade edildi.

Washington Post yazarı: Türkiye’deki seçimlerin ertelenmesi önlenmeli

Türkiye çifte depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bir taraftan da seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağı merak konusu.

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Akşam Postası / 19 Şubat 2023

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