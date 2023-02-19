Akşam Postası / 19 Şubat 2023

Depremde can kaybı 40 bin 689’a çıktı
AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 689’a çıktığını duyurdu.
‘Müteahhit avı’: Tutuklu sayısı 131’e çıktı, henüz tek bir yetkili hakkında işlem yok
Naci Görür ‘sandığı’ işaret etti: Partizanlığı bırak, bu sefer gereğini yap
TOKİ’leri ‘doğru teknik’ diye öven bakana soruldu: Hani kaderdi?
Hasarlı binalardan eşyalar rapora göre alınabilecek
AFAD’dan artçı deprem uyarısı: 6 ve üzerine çıkabilir
Depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ gerekçesiyle 24 tutuklama
Meclis çalışmaları 28 Şubat’a kadar ertelendi
A Haber çadırı öve öve bitiremedi: Şimdi antreden salona geçiyoruz…
Bilişim uzmanı: GSM operatörleri, enkaz altından gelen sinyalleri raporlamadı
MHP’liler Anayasa’yı hatırlatmış: Seçim ertelenemez
Habertürk’e konuşan MHP’li yetkiler, Anayasa’nın 78’inci maddesinin çok net anlaşılır olduğunu ve seçimin ertelenmesinin söz konusu olmadığı görüşünde.
Uzaktan eğitim karmaşası: YÖK’ün mantığını anlayabilen yok
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), üniversitelerin ‘bir ihtimal’ nisanda hibrit sisteme geçebileceği yönündeki açıklaması akademisyenlerce anlamsız bulundu.
İmamoğlu’ndan uzaktan eğitim çağrısı: Bu yanlıştan acilen dönün
Uzaktan eğitim bilmecesi: YÖK detayları açıkladı ama kafalar yine karıştı
Antakya’da sinagog enkazından çıkarılıp İsrail’e götürülmüştü: Ester parşömenleri iade edildi
Antakya Sinagogu’nun enkazından kurtarıldıktan sonra İsrail’e götürülen tarihi ‘Ester Kitabı’ parşömenleri, Türkiye’ye iade edildi.
Washington Post yazarı: Türkiye’deki seçimlerin ertelenmesi önlenmeli
Türkiye çifte depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bir taraftan da seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağı merak konusu.