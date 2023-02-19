Bilişim uzmanı: GSM operatörleri, enkaz altından gelen sinyalleri raporlamadı

Bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil, Türkiye’deki telekom altyapısının çok zayıf olduğunu belirterek “GSM operatörleri neden hızla enkaz altındaki insanlardan aldıkları sinyalleri bize raporlamadı?” dedi.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 40 bini aşkın can kaybına yol açan iki büyük depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları için en kritik ilk 72 saatte iletişim altyapısında ciddi arızalar meydana geldi.

Bölgede bulunan baz istasyonlarının neredeyse yüzde 30’unun ilk etapta tamamen devre dışı kalması, bölgedeki yaygın elektrik kesintileri ve fiber hatlarının kopması telefon ve internet bağlantılarında günlerce devam eden kesintilere yol açtı.

Hatta Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), GSM operatörleri yetkilileri hakkında ‘haberleşmenin engellenmesi’, ‘bilinçli taksirle öldürme’ ve ‘bilinçli taksirle yaralamadan’ suç duyurusunda bulundu.

Bloomberg HT’ye konuşan bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil, deprem bölgesindeki iletişim sorunları hakkında konuştu.

Fiber altyapının önemine dikkat çeken Nebil “Altyapınız yoksa eğer roaming yapmanızın bir anlamı yok. İnternet de, mobil telefon baz istasyonları da fiber ile geliyor. 2 tane şebeke var. Bir tanesi altındaki ana şebeke. Mobil şebekeler bu ana şebekenin üzerine oturuyor. Yani sadece bir tane ana şebeke var. Şebekemiz eksik. Siz roaming yapabilirsiniz ama önce altyapının tamamlanması lazım” dedi.

Nebil, şunları söyledi:

*Bazı raporlara göre Türkiye’de 3G yüzde 40’larda, Doğu’da ise çok az. 4G ise sadece batıda var. Bu yatırımlar çok eksik. 200-2021 arasında yatırımlara baktığımız zaman git gide düştüğü bir şema görüyoruz. Dolayısı ile altyapımımızı güçlendirmemiz lazım. Veri merkezleri de bu altyapılarının içinde bir kavram. Bizde bunlar gelişmedi. Telekom alt yapımız çok zayıf.

‘Enkaz altındakilerden gelen sinyaller raporlanmadı’

*Bu depremde kamu GSM şebekesi üzerinden haberleşti. Bunun yarattığı iki sorun var. Birincisi kamu aynı şekilde GSM kapasitesinin sıkıntılarından etkilendi. İkincisi ise belki enkaz altında kalan kişilerin kullanacağı kapasiteleri de kullandılar. Öte yandan GSM operatörleri neden hızla enkaz altındaki insanlardan aldıkları sinyalleri bize raporlamadı? Böyle bir eksik de var.

*Telekom firmaları çok büyük bir vergi yükünün altında yatırım yapacakları paraları vergiye veriyorlar. O yüzden bu durumdayız. Operatörler bugün konuşamıyorlar, korkuyorlar, çünkü BTK ceza kesiyor.