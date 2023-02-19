TOKİ’leri ‘doğru teknik’ diye öven bakana soruldu: Hani kaderdi?

Bi tuhaflık yok mu Sn. Bakan? Müteahhitlik mi yapıyorsunuz, devlet mi yönetiyorsunuz? Bunu sadece TOKİ için yapmanız yeterli mi? Yoksa bunu yapılan bütün binalar için de zorlamanız gerekmiyor muydu? https://t.co/ndJEhhaySw