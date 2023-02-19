TOKİ’leri ‘doğru teknik’ diye öven bakana soruldu: Hani kaderdi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, TOKİ binalarının ‘doğru zemin, doğru teknik’ nedeniyle depremde zarar görmediği söyledi. Sosyal medya kullanıcılarıysa Kurum’a diğer binaların neden denetlenmediğini sordu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Şubat’taki çifte depremin merkezi Kahramanmaraş’ta, “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” demişti.
İki gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CNN Türk yayınında ağlarken “Allah’tan geldi, inanıyoruz. Müslümanız” diye konuşmuştu.
Depremde on binlerce bina yıkıldı, 40 binden fazla insan hayatını kaybetti. TOKİ’nin diktiği binalarsa hasar görmedi.
Kurum, Twitter’dan TOKİ binalarının neden yıkılmamasını ‘kader‘e değil, ‘doğru zemin’ ve ‘doğru tekniğe’ bağladı.
Kurum’un bu paylaşımına eleştiriler gecikmedi.