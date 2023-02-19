Hasarlı binalardan eşyalar rapora göre alınabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden sonra hasarlı binalardan eşya alımlarının rapora göre yapılacağını söyledi.

Eşyalar için ‘Alınabilir’ veya ‘Alınamaz’ raporu verilecek. (AA)

Bakan Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla Gaziantep AFAD merkezinde konuştu. Eşya taşınma sürecinin valilikler kanalıyla yürütülmesi gerektiğini söyleyen Kurum, bazı binaların eşya alınamayacak kadar ağır hasarlı olduğunu aktardı.

Bakan Kurum, söz konusu binalara inceleme sonrası ‘Eşya alınabilir’ veya ‘Eşya alınamaz’ raporu verileceğini kaydetti.

Yerleşim alanında vatandaşın konut bulamaması gibi durumlarda vatandaşların eşyalarının şehirdeki güvenli bir bölgeye taşınacağı bilgisini veren Kurum, “Vatandaşımız evi tuttuğu zaman da eşyalarının taşınma sürecini onlarla birlikte yönetiyor olacağız” diye konuştu.