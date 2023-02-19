AFAD’dan artçı deprem uyarısı: 6 ve üzerine çıkabilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde artçı sarsıntı sayısının 6 bin 40’a ulaştığını açıkladı. AFAD yetkilisi Orhan Tatar, artçıların süreceğini belirterek ”6 ve üzerine çıkabilir” dedi.

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AFAD, 4 ile 5 büyüklüğü arasında 436, 5 ile 6 büyüklüğü arası artçı sarsıntı sayısının 40 olduğunu bildirdi. AFAD ayrıca, 6 Şubat’tan bu yana 6,6 büyüklüğünde bir sarsıntının da kaydedildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili konuşan AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, şunları söyledi: “Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. Dört ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her üç-dört dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor.”