Demirtaş: Kaç siyasetçi gecelerini çadırda yurttaşlarla geçirdi?

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘siyasetin sadece düşünce değil, daha çok duygu işi olduğunu’ söyledi: “Kaç siyasetçi gecelerini çadırda yurttaşlarla geçirdi?”

Adıyaman. (Fotoğraf: AA)

6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 şehirde en az 40 bin 689 kişi hayatını kaybetti. Evlerinden olan milyonlarca yurttaş, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Demirtaş, Twitter paylaşımında ‘acılı insanların yanında inşa edilmeyen siyasetin gerçekçi olamayacağını’ söyledi:

“Kaç parti başkanı, kaç siyasetçi gecelerini çadırlarda yurttaşlarla geçirdi? Kaçı susuz, tuvaletsiz, banyosuz soğuk 13 gün ve geceyi çocuklarıyla geçiren anne ve babayı tam olarak yüreğinde hissedebildi? Umutsuz, çaresiz, yaralı halk için kaçı kan ağlıyor? Gerisi boştur.

Siyaset, acılı insanların yanında inşa edilmezse gerçekçi, kalıcı olamaz. Ancak acıyı hisseden siyasetçinin sesinde, yüzünde, çözüm önerilerinde hakikati görebiliriz. Siyaset sadece düşünce değil, daha çok da duygu işidir. Gerisi tüccarlıktır.”