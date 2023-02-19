Antakya’da sinagog enkazından çıkarılıp İsrail’e götürülmüştü: Ester parşömenleri iade edildi

Antakya Sinagogu’nun enkazından kurtarıldıktan sonra İsrail’e götürülen tarihi ‘Ester Kitabı’ parşömenleri, Türkiye’ye iade edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu da hayatını kaybetmiş, tarihi Antakya Sinagogu da hasar görmüştü.

İsrailli arama kurtarma ekipleri, sinagogun enkazında çalışma yaptığı sırada Tevrat’la birlikte Yahudi kutsal metinlerini oluşturan Tanah’ın bir bölümü sayılan Ester Kitabı parşömenleri bulmuştu. Parşömenler İsrail’e götürülmüştü.

İsrailli arama kurtarma kuruluşu ‘ZAKA’ gönüllüsü binbaşı Haim Otmazgin, kutsal metnin bu tarihi nüshasını ‘yanlış ellere geçmesini önlemek için’ teslim aldığını söylemişti.

Otmazgin, parşömenleri kime emanet etmeleri gerektiğini öğrenmek için İstanbul’daki Yahudi cemaatinden bir yetkiliyle görüşeceklerini belirtmişti.

Türk Yahudi Toplumu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla parşömenlerin Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu:

“İlgili Ester (Kitabı) parşömeni İsrail’den teslim alınıp Hahambaşılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir.”