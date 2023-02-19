İmamoğlu’ndan uzaktan eğitim çağrısı: Bu yanlıştan acilen dönün

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversitelerde uzaktan eğitim kararından acilen dönülmesi çağrısı yaptı.

Fotoğraf: İBB

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerde ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının, depremzedelerin kullanımına açılacağı bildirilmişti.

Akademisyen, öğrenci ve velilerse bunun depremzedeler için çözüm olmadığından ve yeni mağduriyetler oluşturacağından dolayı karara karşı çıktı. Birçok siyasi de bu kararı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

Buna rağmen YÖK, karardan geri adım atmış değil. Uzaktan eğitim, nisanda yeniden değerlendirilecek.

Ancak tepkiler dinmiş değil. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, karardan acilen geri dönülmesi çağrısı yaparak şunları söyledi: ”Aileler çocuklarına ev kiraladı, yurda yerleştirdi. Şimdi, milyonlarca üniversiteli adeta yurtlarından kovuluyor, evlerden ayrılmak zorunda kalıyor, yollara düşüyor, masraf yapıyor. Pandemide 1.5 yıl harcanmıştı, şimdi buna bir dönem daha ekleniyor.”