Kılıçdaroğlu’ndan görevlilere: Hasar tespit raporlarını gerçekçi biçimde oluşturun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarını yürüten görevlilere seslendi: “Lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun.”

Fotoğraf: CHP

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre can kaybı en az 40 bin 689.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün geceki açıklamasında şunları demişti: “830 bin 806 bina çalışılmış durumda, 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı konumda. İncelenen tarihi eser sayısı 433’tür. Ağır hasarlı 121, orta hasarlı 66, az hasarlı 57 olarak tespit edilmiştir.”

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Depremzede vatandaşlarımızdan binlerce mesaj alıyorum. Bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrımdır: Biliyorum, zor koşullarda iş yapıyorsunuz ama en ufak bir hak kaybına yol açmamak için lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun.”