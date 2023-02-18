Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yıkılan ya da yıkılacak bina sayısı 105 bin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinde henüz tamamlanmayan hasar tespit çalışmalarına göre 105 bin binanın yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığını bildirdi.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, 10 ilde OHAL ilan edilmişti. Can kaybı sayısıysa 40 bin 642’ye çıkmıştı.

AA’nın haberine konuya ilişkin bilgi veren Oktay, şunları kaydetti: “830 bin 806 bina çalışılmış durumda, 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı konumda. İncelenen tarihi eser sayısı 433’tür. Ağır hasarlı 121, orta hasarlı 66, az hasarlı 57 olarak tespit edilmiştir.

Fahiş fiyatlarla kira artışlarına cüret edenler olduğunu biliyoruz. Bu, afet üzerinden fırsatçılıktır, bunun hesabını sorarız, soracağız da.”

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