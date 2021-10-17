Akşam Postası / 17 Ekim 2021

Prof. Ceyhan: Corona virüsünü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsüyle soğuk algınlığını ayırmanın tek yolunun test yaptırmak olduğunu söyledi. Ceyhan, “Bir aileyi bırakın, ben de ayırt edemem. Sadece Covid-19 için değil, bu virüsler için de testler var, onları da yapmak durumundasınız” dedi.

MetroPOLL anketi: ‘Erdoğan kazanır’ ya da ‘Kazanamaz’ diyenlerin oranı ne?

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimde kazanamayacağını söyleyenlerin oranı daha fazla.

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun bürokrat çıkışına: Açıkça suç

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, memur ve bürokratlara yönelik çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Squid Game aslında ne anlatıyor?

Netflix’in en çok izlenen listelerinde zirveye yerleşerek dünyayı kasıp kavuran Squid Game’e dair teoriler ve tartışmalar artıyor. Akademisyen Güventürk Görgülü, dizide neoliberal birey imalinin bir aşamasının anlatıldığını belirtiyor.

Erken seçim olursa partilere yapılacak yardım üç kat artacak: 1,9 milyar TL

Bütçe teklifinin TBMM’de kabul edilmesi halinde gelecek yıl AKP, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti’ye toplam 645 milyon lira Hazine yardımı yapılacak. Erken seçim olursa partilerin kasasına 1,9 milyar lira girecek.

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye’de geçen yıl en fazla satılan ilaç belli oldu

Türkiye İlaç Pazarı Gözlem Raporu’na göre, 2020’de elden satılan, SGK ve özel sigortalar tarafından karşılanan ilk 20 ilaç arasında ilk sıraları ağrı kesiciler ve romatizma tedavisinde kullanılan ilaçlar aldı. Geçen yıl satılan ilaçların yüzde 76,57’si SGK, yüzde 1,1’i özel sigortalar tarafından karşılanırken, yüzde 22,32’si elden satıldı.

Arsa fiyatları da uçuşa geçti

Pandemiyle birlikte değişen beklentiler, uzaktan çalışma ve deprem korkusu müstakil konutlara talebi artırınca arsa fiyatları yükseldi. 2019-2021 döneminde arsa fiyatları İzmir’de yüzde 178, Muğla’da yüzde 143, Çanakkale’de yüzde 131, Mersin’de yüzde 105, Balıkesir’de yüzde 91, Antalya’da yüzde 87’ye varan oranda arttı.

Nobelli Ressa: Güneydoğu Asya’da, basın özgürlüğünde ‘geriye dönüş’ yaşanıyor

2021 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Filipinli gazeteci Maria Ressa, Güneydoğu Asya ülkelerindeki demokrasi ve basın özgürlüğünde ‘geriye dönüş’ yaşandığını belirterek çizgiyi koruyacak gazetecilerin öneminin gittikçe arttığının altını çizdi.

‘Radyoaktif atık’ ve ‘nükleer enerji’ yasaları Resmi Gazete’de

Paris İklim Anlaşması’yla eş zamanlı olarak Meclis’ten geçen ve eleştirilere konu olan iki yasa, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

81 ilde vale hizmeti ve taksi denetimi: 73 araç trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 23 bin personelin katılımıyla yapılan ‘vale hizmetleriyle ticari taksi sürücülerine yönelik uygulama’da, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı, 73 taksi trafikten men edildi.