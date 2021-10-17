Squid Game furyasına Stephen King de katıldı

“Korku-gerilim romanı” dendiği zaman akla ilk gelen yazarlardan birisi olan ABD’li Stephen King, Squid Game dizisindeki, ”Ağzını kapa ve bir yumurta kap” repliğini ‘Bilgece sözler’ notuyla paylaştı.

Dizi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebileceği umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.

Netflix’in zirvesine çıkarak rekor kıran dizi hakkındaki teoriler tartışılıyor. Buna King de katıldı.

King, dizinin kendisinin ‘Running Man’ kitabına benzetilmesine ilişkin bir takipçi sorusuna, ”Running Man’in yanı sıra The Long Walk’a da benziyor” yanıtını verdi.

Yes. RUNNING MAN and THE LONG WALK. https://t.co/0Etah100pP — Stephen King (@StephenKing) October 15, 2021

Kitapları satış rekorları kıran yazar, diğer yandan diziden, ”Ağzını kapa ve bir yumurta kap” repliğini paylaşarak, ‘Squid Game’den bilgelik sözleri’ notunu düştü.