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Yaramazlara biraz batar!

Squid Game furyasına Stephen King de katıldı

“Korku-gerilim romanı” dendiği zaman akla ilk gelen yazarlardan birisi olan ABD’li Stephen King, Squid Game dizisindeki, ”Ağzını kapa ve bir yumurta kap” repliğini ‘Bilgece sözler’ notuyla paylaştı.

Dizi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebileceği umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.


Netflix’in zirvesine çıkarak rekor kıran dizi hakkındaki teoriler tartışılıyor. Buna King de katıldı.

King, dizinin kendisinin ‘Running Man’ kitabına benzetilmesine ilişkin bir takipçi sorusuna, ”Running Man’in yanı sıra The Long Walk’a da benziyor” yanıtını verdi.

Kitapları satış rekorları kıran yazar, diğer yandan diziden, Ağzını kapa ve bir yumurta kap” repliğini paylaşarak, ‘Squid Game’den bilgelik sözleri’ notunu düştü.

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Pandemi kalbimizi hızlandırdı, tahammülümüzü azalttı

Normal durumlarda kalbin dış uyaranlara ve ihtiyacına göre  dakikadaki atım sayısını ayarladığını belirten uzmanlar, pandeminin de etkisiyle kalbin bu uyumunun bozulduğunu, kalp atım sayısının sürekli yüksek seyrettiğini, daha tahammülsüz, daha yorgun, daha isteksiz hale geldiğimizi belirtiyorlar. 

Arsa fiyatları da uçuşa geçti

Pandemiyle birlikte değişen beklentiler, uzaktan çalışma ve deprem korkusu müstakil konutlara talebi artırınca arsa fiyatları yükseldi. 2019-2021 döneminde arsa fiyatları İzmir’de yüzde 178, Muğla’da yüzde 143, Çanakkale’de yüzde 131, Mersin’de yüzde 105, Balıkesir’de yüzde 91, Antalya’da yüzde 87’ye varan oranda arttı.

Prof. Ceyhan: Corona virüsünü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsüyle soğuk algınlığını ayırmanın tek yolunun test yaptırmak olduğunu söyledi. Ceyhan, “Bir aileyi bırakın, ben de ayırt edemem. Sadece Covid-19 için değil, bu virüsler için de testler var, onları da yapmak durumundasınız” dedi.