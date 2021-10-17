Erken seçim olursa partilere yapılacak yardım üç kat artacak: 1,9 milyar TL

Bütçe teklifinin TBMM’de kabul edilmesi halinde gelecek yıl AKP, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti’ye toplam 645 milyon lira Hazine yardımı yapılacak. Erken seçim olursa partilerin kasasına 1,9 milyar lira girecek.

Teklifle 2022 yılında genel bütçe gelirlerinin 1 trilyon 448 milyar 944 milyon 742 bin lira olması öngörülüyor.

AKP’ye 280 MİLYON

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, teklif bu gelir tahminiyle yasalaşırsa barajı aşan AKP, CHP, HDP ve MHP’ye Hazine’den toplam 579 milyon 578 bin lira devlet yardımı yapılacak. Bu yardımın 280 milyon 279 bin lirayla en büyük kısmı AKP’ye gidecek. Hazine’den ayrıca CHP’ye 149 milyon 134 bin lira, HDP’ye 77 milyon 65 bin lira, MHP’ye de 73 milyon 99 bin lira yardım parası aktarılacak.

Barajı geçen dört partinin dışında, en son yapılan 2018 seçimlerinde yüzde 10 barajının altında kalıp yüzde 3’ten fazla oy alan İYİ Parti’ye, en düşük yardımı alan siyasi parti olan MHP’nin aldığı yardım tutarına orantılı olarak 65 milyon 588 bin lira verilecek.

Erken seçim olursa üç katı

Yasa gereği genel seçimlerin yapıldığı yıllarda yardımların üç katı, yerel seçim yıllarında iki katı tutarında ek yardım ödemesi yapılıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri erkene alınırsa partilere 645 milyon liralık bu yardıma ilave olarak 1 milyar 290 milyon 329 bin lira daha para ödenecek. Bu durumda seçime giderken AKP’nin kasasına girecek toplam para 841 milyon lirayı bulacak. Aynı şekilde CHP’ye 447 milyon lira, HDP’ye 231 milyon lira, MHP’ye 219 milyon lira ve İYİ Parti’ye de 196 milyon lira ödenecek. Toplam ödeme 1,9 milyarı aşarak rekor düzeye ulaşacak.