‘Radyoaktif atık’ ve ‘nükleer enerji’ yasaları Resmi Gazete’de

Paris İklim Anlaşması’yla eş zamanlı olarak Meclis’ten geçen ve eleştirilere konu olan iki yasa, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.
Türkiye’nin 2015 yılında imzaladığı ancak onaylamadığı Paris İklim Anlaşması, 6 Ekim’de Meclis’ten geçmişti.
Aynı gün genel kurulda nükleer ve radyoaktif maddelerle ilgili iki kanun daha kabul edildi. Bunlardan ilki, ‘Kullanılmış yakıt idaresinin ve radyoaktif atık idaresinin güvenliği üzerine birleşik sözleşme’ye Türkiye’nin katılımıyla ilgiliydi.
Bir diğeri de ‘nükleer enerji alanında üçüncü şahıslara karşı hukuki mesuliyete dair sözleşme’yi değiştiren protokolün onaylanmasını kapsıyordu.
Her iki kanun da Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.
Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Bileşenleri, kanunların ‘başka ülkelerin nükleer santral atıklarının Türkiye’ye kabulü ve kazalardan zarar görecek üçüncü tarafların tazmin hakları gibi hayati konuları içerdiği’ni belirtmiş, Meclis’ten hızlıca geçirildiğini kaydetmişti.
CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz de kanunlar henüz komisyon aşamasındayken hazırlanan rapora şerh düşmüştü.