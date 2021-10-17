Profesör görüşü: BioNTech için üçüncü doz erken

Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çift doz BioNTech aşısı yaptıranlara üçüncü dozu uygulamak için erken olduğunu söylerken, yoğun bakımlara dair de bilgi verdi.

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Türkiye’de iki doz Sinovac aşısı yaptıranlara üçüncü doz olarak BioNTech uygulanabiliyor ancak iki doz BioNTech aşısı yaptıranlara üçüncü doz hakkı yok.

Ekim ayının başında Sağlık Bakanlığı’nın iki doz BioNTech aşısı olanlara üçüncü dozu bilim kurulunun gündemine aldığı belirtilmişti. Ancak şimdiye kadar resmi bir duyuru yapılmadı.

DHA’ya konuşan profesör, iki doz BioNTech aşısı yaptıranlarda Delta varyantına rağmen yüksek oranda koruyuculuğun devam ettiğini belirtti. Kurugöl, üçüncü doz için henüz erken olduğunu, meselenin iyice araştırılması gerektiğini söyledi.

Profesör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an için Yoğun Bakım Derneği’nin verilerinin de gösterdiği gibi sağlıklı, risk taşımayan kişilere üçüncü dozun gerekli olmadığı görülüyor. Bugün dünyadaki ve Türkiye’deki veriler gösteriyor ki iki doz BioNTech yapılmış kişilerin ağır hastalık riski, yok denecek kadar azdır. Yoğun Bakım Derneği’nin yaptığı çalışmanın sonuçları bunu gösteriyor. Yoğun bakımdaki hastaların binde 5’inden azı iki doz BioNTech olanlar. Yani, iki doz BioNTech olmuş kişilerin yoğun bakıma yatma riski yok denecek kadar az.”