Prof. Ceyhan: Corona virüsü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsü ile soğuk algınlığını ayırmanın tek yolunun test yaptırmak olduğunu söyledi. Ceyhan, “Bir aileyi bırakın, ben de ayırt edemem. Sadece Covid-19 için değil, bu virüsler için de testler var, onları da yapmak durumundasınız” dedi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Çocuklarda Covid-19 vakalarındaki artışa da dikkati çeken Ceyhan şunları söyledi: “Bunun nedeni Delta varyantının daha bulaştırıcı olması. Yoksa Delta varyantı bir mutasyonla çocukta bir şeye adapte oluyor da onun için görülüyor değil. Tamamen tek özelliği, daha hızlı bulaşıyor. Hastalık yapıcı özelliği, ölüm oranları biraz daha yüksek. ‘Çocuklarda daha ağır seyrediyor’ dediğimiz bir tablo ortaya çıkmadı. Fakat çocuk vaka fazla çünkü toplam sayı fazla. Bazı firmaların pompalamasıyla, ‘Çocuklar kapalı kalmışlar; D, C vitamini eksildi’ şeklinde haberler çıkıyor. Bunlar son derece tehlikeli. Çocukların metabolizması yetişkine benzemez, ‘Ne olacak, bir vitamin de fazladan alsın’ diyemeyiz. Çocuklardan ellerini çeksinler, uzak dursunlar. Çocuklarda herhangi bir vitamin takviyesine ihtiyaç yok. Çocuklar sadece aşıyla korunabilir. Biz de aşı için yaşın daha aşağıya indirilmesini bekliyoruz.”

‘Henüz grip görmedik’

Ceyhan, corona virüsünde tablonun değiştiğinde, soğuk algınlığına benzediğine değinen Ceyhan şöyle devam etti: “Bu da işimizi zorlaştırdı. Geçen yıl bugüne kadar daha tedbirliydi insanlar, o yüzden solunum yoluyla bulaşan hastalıklar ciddi oranda azalmıştı. Şimdi sayılar tam pandemi öncesi döneme döndü. En az o dönem kadar ağır nezle, soğuk algınlığı vakaları görüyoruz. Buna grip deme alışkanlığı var, bu çok yanlış. Henüz Türkiye’de grip vakası görmedik. Onu da görmeye başlamadan risk gruplarının hemen grip aşısını olması lazım.”

‘Ben de ayırt edemem’

Ceyhan, corona virüsüyle soğuk algınlığının nasıl ayırtedilebileceğine dair soruyu şöyle yanıtladı: “Maalesef, öyle bir ayrım yok. Bırakın bir ailenin anlamasını, ben de görsem çocukta, ‘Bu corona virüsü müdür yoksa soğuk algınlığı yapan virüs tablosu mudur’ ayırt edemem. Ayırt etmenin tek yolu var; test. Sadece Covid-19 için değil, bu virüsler için de testler var, onları da yapmak durumundasınız.”