Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arsa fiyatları da uçuşa geçti

Pandemiyle birlikte değişen beklentiler, uzaktan çalışma ve deprem korkusu müstakil konutlara talebi artırınca arsa fiyatları yükseldi. 2019-2021 döneminde arsa fiyatları İzmir’de yüzde 178, Muğla’da yüzde 143, Çanakkale’de yüzde 131, Mersin’de yüzde 105, Balıkesir’de yüzde 91, Antalya’da yüzde 87’ye varan oranda arttı.

Fotoğraf: AA

Asgari ücretin 2 bin 825 lira olduğu Türkiye’de, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kiralar el yakıyor. Diğer yandan ev ve arsa fiyatları da uçuşta.


TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından Ege, Akdeniz ve Marmara kıyı bölgeleri için yapılan araştırma arsa fiyatlarındaki artışı ortaya koyuyor.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre imarlı arsalar üzerinden yapılan araştırmayı değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Sertan Ünal şunları söyledi: “Bölge bölge incelendiğinde, en fazla artışın yazlık kullanımına da yönelik olması nedeniyle kıyı bölgelerinde olduğu görülüyor. Ege kıyılarında Muğla ilinde Datça, Bodrum, Marmaris, Dalyan, Fethiye ilçeleri, İzmir ilinde Urla, Alaçatı, Çeşme, Dikili, Seferihisar, Foça ilçeleri; Akdeniz kıyılarında Antalya ilinde Kaş, Kalkan, Alanya, Manavgat ilçeleri, Mersin ilinde Anamur, Silifke, Mezitli, Erdemli ilçeleri; Marmara’da ise Çanakkale ilinde Geyikli, Ayvacık, Gelibolu ilçeleri ile Balıkesir ilinde Edremit, Ayvalık ilçeleri arsa metrekare birim değer artış oranlarında dikkat çeken yerler olarak öne çıkıyor. Yatırım amacıyla alım yapanlar kadar, kendi bahçeli evini yapıp şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler de Fiyat artışında etkili oluyor.”

İzmir ilk sırada

Ünal, 2019-2021 arasındaki fiyat artışları incelendiğinde en büyük artışın yüzde 178’le İzmir Seferihisar’da olduğunu belirtti “Bu artışı yüzde 176 ile Dikili, yüzde 170 ile Alaçatı, yüzde 147 ile Çeşme izliyor. İzmir aynı zamanda arsa fiyatının en yüksek olduğu il. Çeşme’de metrekare fiyatı 10 bin lirayı, Alaçatı’da 8 bin lirayı buluyor.”

İzmir’den sonra en büyük artışın yüzde 143 ile Muğla Datça ve yüzde 137 ile Bodrum’da görüldüğünü belirten Ünal, “Çanakkale’de fiyat artışları yüzde 131’i bulurken, Mersin’de yüzde 105’e, Balıkesir’de yüzde 91’e, Antalya’da ise yüzde 87’ye kadar yükseliyor” ifadelerini kullandı.

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