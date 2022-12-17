Akşam Postası / 17 Aralık 2022

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’yla buluştu: Moralini bozma, işine odaklan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu kahvaltılı bir çalışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıda İmamoğlu’na verilen ceza sonrası izlenecek yol haritası ele alındı.

Olimpiyat ‘aşkına’ atletizm sonuçlarına ‘ayar çekilmiş’; sonuç: Türkiye kara listede

Atletizm Federasyonu, Erzurum’da düzenlenen bir yarışta, Dünya Atletizm Federasyonu’na üstünde oynanmış sonuçları göndermiş.

Erdoğan, İmamoğlu kararını yorumladı: Şahsımla ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ceza hakkında ”Konu bir şahsın, hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibaret” dedi.

‘Cem Garipoğlu kaçırıldı’ iddiası: Savcılık mezarının açılması talebini reddetti

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un, kızının katili Cem Garipoğlu’nun ‘mezarının açılması’ talebiyle Silivri başsavcılığına yaptığı başvuru ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ kanaat getirilerek reddedildi.

Bilgin: Asgari ücret için salı uzlaşmaya varılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret müzakeresinde salı uzlaşmaya varacaklarını açıkladı.

Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık konser sonrası saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi sürüyor

Alternatif rock müzik grubu Piiz’in davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara konseri sonrası bir kişinin saldırısına uğradı. Kafasına darbe alan Dudarık’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

CHP’li Tezcan: Aday aralık sonu veya ocak başı açıklanır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını aralık sonu veya ocak başında açıklayacağını söyledi.

İran’da direnişçileri tedavi eden doktor Ayda Rostami işkenceyle öldürüldü

İran’da, Mahsa Emini’nin 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek ölmesinin ardından gösteriler devam ederken, direnişçilere yardım eden doktor Ayda Rostami işkence edilip öldürülmüş halde bulundu.

Kılıçdaroğlu: ‘Beşli çete’ dediğime bakmayın, daha fazlalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘beşli çete’ olarak nitelediği sermaye gruplarının daha fazla olduğunu belirterek ”418 milyar dolar borcu var. O paraları tahsil edeceğiz. O parayla demokratik kurumları onaracağız” dedi.

Bakan Koca, ilaç sorununda üç madde sıraladı: Üreticilerle anlaşmaya vardık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç adımlık çözüm maddeleri sıralayarak ilaç tedariği sorununda üreticilerle anlaşmaya varıldığını söyledi.

Levent Gültekin’e ‘Cumhurbaşkanı açıkça yalan söylüyor’ sözü nedeniyle dava

Diken yazarı Levent Gültekin’e ‘‘Cumhurbaşkanı topluma açıkça yalan söylüyor” sözleri nedeniyle cumhurbaşkanına hakaretten ceza davası açıldı.

Kripto para borsası Binance’in günleri sayılı mı?

Kripto para borsası FTX’in çöküşünün ardından en büyük rakibi Binance üzerindeki tartışmalar da durmuyor.