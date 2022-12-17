Olimpiyat ‘aşkına’ atletizm sonuçlarına ‘ayar çekilmiş’; sonuç: Türkiye kara listede

Atletizm Federasyonu, Erzurum’da düzenlenen bir yarışta, Dünya Atletizm Federasyonu’na üstünde oynanmış sonuçları göndermiş.

Fotoğraf: İstanbul Spor İl Müdürlüğü

Haziran 2021’de Erzurum’da, olimpiyatlara daha fazla sporcu göndermek amacıyla ‘uluslararası sprint ve bayrak yarışları’ düzenleniyor. Yarışlardan sonra Dünya Atletizm Federasyonu’na gönderilenlerse gerçek sonuçlar değil.

Sözcü’nün haberine göre Ukraynalı bir gazeteci hem ülkesinin hem Türkiye’nin sonuçlarına anlam veremeyince olayı araştırmaya başlıyor. Araştırmada da Türkiye’nin sonuçlar üzerinde oynadığını tespit ediyor.

Örneğin, Türkiye’nin 4×400 erkek bayrak takımı, bildirildiği gibi 3:02.50 değil 3:03.23 koşmuş. Bundan dolayı 2021 Tokyo’da düzenlenen olimpiyatlara kabul edilmemiş. Dünya Atletizm Federasyonu, 4×100 takımının 38.20’sini de geçerli saymıyor ve 2019’da Yokohama’da elde edilen 38.47 ile olimpiyat vizesi veriyor. Ukrayna’nın ülke rekoru diye duyurulan 38.51’in aslında 38.77 olduğu ve Türkiye’nin B takımının U23 Türkiye rekoru olarak açıklanan 39.92’si de aslında 40.12’ymiş.

Erzurum’daki başka bir yarışta da Türkiye’nin 4×400 takımı 3:17.65 ile Ukrayna (3:15.46) ve Belarus’un (3:16.65) ardından 3. olmuştu. Bu derece olimpiyat kotası için yeterli olmayınca 27 Haziran’da yine aynı pistte ve aynı ülkelerle başka bir yarış düzenlenmişti. Bu yarışta, Türkiye’nin derecesini iki haftada üç saniye geliştirmeyi başarıp 3:14.80 ile Ukrayna’nın (3:14.06) ardından ikinci olarak olimpiyat vizesi aldığı Türkiye’deki federasyon tarafından duyurulmuştu. Ama Dünya Atletizm Federasyonu’ysa Tokyo 2020 için kotayı Türkiye’ye değil, Almanya, Nijerya ve Ukrayna’ya vermişti.

Habere göre Dünya Atletizm Federasyonu, Türkiye’den ‘fotofiniş’ fotoğraflarını ve derecelerini talep etti ama Türkiye Excel programında elle düzenlenmiş dosyaları attı.

Dünya Atletizm Federasyonu da Eylül 2022’de Türkiye’yi ‘müsabaka manipülasyon izleme listesine’ aldı. Listede Türkiye ile beraber Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova ve Özbekistan da yer alıyor.

Dünya Atletizm Federasyonu, söz konusu kararının münferit olay veya kişilerden dolayı değil, belirtilen ülke sınırları içerisinde düzenlenen yarışmalarda yüksek oranda manipülasyon bulunduğu için alındığını belirtti. Karara göre, uluslararası kurumların düzenleyicisi olmadığı sürece belirtilen ülkelerdeki sonuçlar kabul edilmeyecek.

Yani, Dünya Atletizm Federasyonu’na göre, Erzurum’da yaşanan olaylar Türkiye’de sonuçları manipüle edilen olaylardan sadece biri.