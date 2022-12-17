Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’yla buluştu: Moralini bozma, işine odaklan

DİKEN ÖZEL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu kahvaltılı bir çalışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıda İmamoğlu’na verilen ceza sonrası izlenecek yol haritası ele alındı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bu sabah bir araya geldi. (AA)

Diken’in edindiği bilgiye göre ikili İstanbul’da bir otelde sabah erken saatlerde buluştu.

İmamoğlu dava günü yaşananlara dair bilgi vererek gelişmelerin anlık olarak CHP yönetimine de aktarıldığını söyledi. İmamoğlu ayrıca hukukçulardan kendisine gelen değerlendirme ve olası gelişmeleri paylaştı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na desteğini dile getirerek kendisinin CHP’nin önemli bir parçası olduğuna vurgu yaptı. CHP lideri, İBB başkanına moralini bozmadan işine odaklanması tavsiyesinde de bulundu.

Toplantıda iki isim de mahkeme kararının CHP’ye karşı bir saldırı olduğunu ve partinin dizayn edilmek istendiğinde mutabık kaldı.