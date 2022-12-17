Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık konser sonrası saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi sürüyor

Alternatif rock müzik grubu Piiz’in davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara konseri sonrası bir kişinin saldırısına uğradı. Kafasına darbe alan Dudarık’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Emir Yaşar, Doğa Usta, Ahmet Çilingir, Muzaffer Doğan ve Mehmet Dudarık’tan oluşan grup, 14 Aralık Çarşamba akşamı konser vermek üzere Ankara’ya gitti.

Konserin ardından telefonla konuşmak için dışarıya çıkan Dudarık, tanımadığı bir şahıs tarafından ‘ayağıma bastın’ bahanesiyle öldüresiye dövüldü.

Yaşananları sosyal medya hesaplarından duyuran Piiz grubu, kafasına çok sayıda darbe alan Dudarık’ın yoğun bakıma alındığını ve hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi:

“Sevgili kardeşimiz, grubumuzun davulcusu Mehmet Dudarık, geçtiğimiz çarşamba günü Ankara’da verdiğimiz konser sonrasında, tanımadığı bir şahsın ‘ayağa basma’ bahanesiyle sataşması sonrası, arkası dönük bir şekilde telefonla konuşurken saldırıya uğramıştır. Kafasına aldığı çok sayıda darbe sonrası hastaneye kaldırılan davulcumuzun hayati tehlikesi devam etmektedir ve yoğun bakımda bulunmaktadır. Saldırgan şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmış ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna ve sevenlerimize üzüntü ile duyururuz.”