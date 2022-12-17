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Bilgin: Asgari ücret için salı uzlaşmaya varılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret müzakeresinde salı uzlaşmaya varacaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. (AA)

Bilgin, “Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız” dedi.


Bakanlık, 7 Aralık’ta, ‘asgari ücreti belirleme çalışmaları’ kapsamında başlattığı araştırma sonuçlarını açıklamıştı. Buna göre, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 liranın üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin lira. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşanların ortak beklentisiyse 7 bin 845 lira olarak açıklandı. Bakanlığın araştırmasında asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 536 lira olarak hesaplandı.

Türk-iş Başkanı Ergün Atalay da “Pazarlığa 7 bin 785 liradan başlayacağız” demişti.

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