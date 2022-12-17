Gazeteci Ergin Konuksever öldü: Deniz Gezmiş’in ‘parkalı fotoğrafı’nı çekmişti

Türkiye’nin ilk savaş muhabirlerindendi, Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaralanıp gazi oldu. 68 kuşağı öğrenci eylemlerini yakından takip etti, Deniz Gezmiş’in herkesin hafızasına kazınan parkalı fotoğrafını da o çekmişti. Gazeteci-yazar Ergin Konuksever 85 yaşında öldü.

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Gazeteciliğe 1956 yılında şair Orhan Veli Kanık’ın kardeşi gazeteci Adnan Veli Kanık’ın teşvikiyle Vatan gazetesinde başlayan Konuksever, meslek hayatının uzunca bir dönemini savaş alanlarında geçirdi.

Türkiye’nin ilk savaş muhabirlerinden olan Konuksever, Filistin’de El Fetih Hareketi, Arap-İsrail Savaşı, Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali, İran-Irak, Kıbrıs Barış Harekatı gibi önemli görevlerde yer almış ve ölümle defalarca burun buruna gelmişti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nı takip ettiği sırada yaralanıp gazi olan Konuksever, ülke tarihinin pek çok kritik olaylarını çektiği karelerle geleceğe aktarmıştı.

1968 kuşağının öğrenci eylemlerini de yakından takip eden Konuksever, Deniz Gezmiş’in herkesin hafızasına kazınan parkalı fotoğrafını çekmişti. Konuksever, bir röportajında Gezmiş’e parkayı kendisinin verdiğini söylemişti.

85 yaşındaki Konuksever, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ergin Konuksever kimdir?

1937’de Samsun’da doğan Konuksever, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. Vatan Gazetesi’nde başladığı gazetecilik hayatını Yeni Sabah, Hürriyet, Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Akşam, Tercüman, Bulvar, Hayat Mecmuası’nda sürdürdü. 1974 yılında Kıbrıs’a çıkarma yapan deniz piyade birlikleriyle Kıbrıs Adası’na ilk ayak basanlardan olan Konuksever, Kurmay Albay Talât Aydemir’in basın sözcülüğünü yaptı. Basın şeref kartı sahibidir.