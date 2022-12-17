En büyük hibrit çalışma araştırmasında ‘perşembe’ sürprizi

Hibrit çalışanlar arasında cuma, son altı ay içinde evden çalışmak için en popüler gün olurken, onu yakından perşembe takip etti. İş yerine en çok gidilen günse çarşamba oldu.

Evden çalışmak için en çok tercih edilen ikiliyse perşembe-cuma.

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‘Bazı günler uzaktan, bazı günler işyerinden’ diye özetleyebileceğimiz hibrit çalışma modeli özellikle pandemiden beri yaygınlaşmaya devam ediyor. Bununla beraber çalışma pratikleri de şekilleniyor.

Birçok şirketin hibrit çalışma sisteminde, çalışanlar salıdan perşembeye kadar işyerine çağrılıyor, pazartesiyle cumaları uzaktan çalışmaları sağlanıyor. Yine de, çalışanların ne zaman uzaktan çalışacağı şirketten şirkete değişiklik gösterebiliyor.

Stanford Üniversitesi’nden akademisyenler, pandeminin başlangıcından beri on binlerce Amerikalı çalışan hakkında verileri derledi. Bloomberg’ün aktardığına göre söz konusu araştırma, çalışanların cumaları daha sık evden çalıştığını gösterdi.

Cuma günü, son altı ay içinde evden çalışmak için en popüler gün oldu. Cumayı perşembe takip etti. Çarşamba, işyerine gelinen en yaygın gün oldu.

Evden çalışmak için en çok tercih edilen ikiliyse perşembe-cuma, onu pazartesi-cuma ikilisi takip ediyor.

Araştırmayı yürüten akademisyenlerden Nicholas Bloom “Perşembe ve cumanın baskın olması ve pazartesinin üçüncü olması benim için sürpriz oldu. Uzun zamandır pazartesi ve cumanın evden çalışma günleri olduğunu düşünmüştüm ama görünüşe göre değil. Dürüst olmak gerekirse neden olduğundan da emin değilim.”

Bulgular, çalışma kalıplarının pandemiden yaklaşık üç yıl sonra nasıl değişmeye devam ettiğini ve şirketlerin ‘inatla’ çalışanları ofise döndürme konusunda katı zorunluluklar uygulamasının ne kadar sorunlu olduğunu gösteriyor.

Örneğin Apple gibi büyük şirketler salı ve perşembe günleriyle ve ekipler tarafından belirlenecek bir günde çalışanların işyerine gelmesini istiyor. Apple daha önceden pazartesi, salı ve perşembeleri yüz yüze çalışmayı zorunlu kılıyordu.