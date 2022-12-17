‘Cem Garipoğlu kaçırıldı’ iddiası: Savcılık mezarının açılması talebini reddetti

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un, kızının katili Cem Garipoğlu’nun ‘mezarının açılması’ talebiyle Silivri başsavcılığına yaptığı başvuru ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ kanaat getirilerek reddedildi.
Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009’da Karabulut’u öldürmüş, 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapis cezası verilip Silivri Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.
Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu’nun ölmediğini ve kaçırıldığını öne sürerek ‘mezarın açılması’ talebiyle Silivri Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.
Sabah’ın haberine göre Savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nce yapılan incelemede ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu’nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.