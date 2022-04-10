Münevver Karabulut’un babası: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, kızının katili Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını istedi.

Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009’da Karabulut’u öldürmüş, 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapis cezası verilip Silivri Cezaevi’nde konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Sabah’a konuşan Süreyya Karabulut, sekiz yıldır kabusun içinde olduğunu belirterek “O celladın cesedini görseydim belki ikna olurdum. Ama cesedini göstermediler” dedi.

Karabulut şöyle devam etti: “İntihar ettiğine inanmıyorum çünkü böyle bir celladın kendi canına kıyabileceğine inanmıyorum. Ya öldürüldü ya kaçırıldı. Bayramdan sonra mezarının açılmasını talep edeceğim. Yoksa bu kabus bitmeyecek.”