Zeynep Bastık’ın omurga kemikleri kırıldı: Konserlere ara verdi

Şarkıcı Zeynep Bastık, iki gün önce evinde merdivenlerden kayıp omurga kemiklerini kırdığını duyurarak, konserlere bir süre ara verdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından korseli fotoğrafını paylaşarak geçirdiği kazayla ilgili açıklama yapan Bastık şunları yazdı:

“İki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı olarak sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm… Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum.”