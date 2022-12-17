Fas’ı 2-1 yenen Hırvatistan ikinci kez dünya üçüncüsü

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Fas’ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan dünya üçüncüsü oldu.

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Yarı finalde Arjantin’e mağlup olan Hırvatistan ile son şampiyon Fransa’ya yenilen Fas, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Uluslararası Halife Stadı’nda oynanan ve 44 bin 137 taraftarın takip ettiği müsabakada Hırvatistan’a galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Gvardiol ve 42’nci dakikada Orsic kaydetti. Fas’ın tek golüne ise 9’uncu dakikada Dari imza attı.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası’nda üçüncü oldu. Yarı finale yükselerek büyük bir başarı elde eden Fas ise turnuvayı dördüncü bitirdi.

İkinci kez dünya üçüncüsü

Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’nda 24 yıl sonra üçüncü oldu.

2018’de final oynayan ancak Fransa’ya yenilerek ikincilikle yetinen Hırvatistan, bu turnuvada Fransa 1998’in ardından ikinci kez üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Hırvatistan, 1998’deki üçüncülük maçında Hollanda’yı da aynı skorla mağlup etmişti.

Gvardiol, Dünya Kupası’nda gol atan en genç Hırvat

Josko Gvardiol, Dünya Kupası’nda gol atan en genç Hırvat oyuncu unvanını elde etti.

Hırvat futbolcu, 20 yaş 328 günle bu unvanın sahibi oldu. Gvardiol böylece 22 yaş 267 günle 2002 Dünya Kupası’nda fileleri havalandıran Ivica Olic’i geride bıraktı.

Turnuvada sergilediği performansla dikkati çeken Josko Gvardiol, üçüncülük maçının en iyi oyuncusu seçildi.