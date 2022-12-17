Kılıçdaroğlu: ‘Beşli çete’ dediğime bakmayın, daha fazlalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘beşli çete’ olarak nitelediği sermaye gruplarının daha fazla olduğunu belirterek ”418 milyar dolar borcu var. O paraları tahsil edeceğiz. O parayla demokratik kurumları onaracağız” dedi.

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Kılıçdaroğlu, bugün Türk Demokrasi Vakfı’nın düzenlediği ‘Demokrasi Şurası’ toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Milletimiz adalete erişemiyor. Türkiye’de adalete erişim bir açlık, tokluk meselesi haline, insan hakları meselesi, ekonomik mesele haline gelmiştir. Halkın seçtiği belediye başkanlarını görevden alma, kayyum atama var. Aç çocuklar, evsiz barksız insanlar, dolmayan beslenme çantaları var. Öyle bir noktaya geldik ki sorun artık bir parti sorunu olmaktan çıkmıştır, bir Türkiye sorunudur. Bizi, altı lideri bir araya getiren de sorunun Türkiye sorunu boyutuna ulaşmasıdır.

*Demokrasi sadece insan hakları değildir. Demokrasi eşit fırsatlar doğurur. Bu ülkede eşit fırsatlar yok. 21’inci yüzyılın Türkiye’sinde işsizliği, yoksulluğu derinden yaşayan milyonlarımız var. Orta sınıfı yok ettiler. Bu ülkede ya çok zenginsin ya hiçbir şeyin yok.

*Önümüze sürekli engeller çıkaracaklar, mücadele edeceğiz. Yasa dışı yollara başvuracaklar, yargıyı sopa olarak kullanacaklar, mücadele edeceğiz. TBMM’yi vesayet altına alacaklar, gazeteleri, televizyonları, binlerce trolleri karalayacak, saldıracak mücadele edeceğiz. Bu ülke hak ettiği demokrasiye ya kavuşacak ya kavuşacak.

*Beşli çete dediğime bakmayın, daha fazlalar. Kirli sermayenin devlete 418 milyar dolar borcu var. O paraları tahsil edeceğiz. O parayla demokratik kurumları onaracağız.